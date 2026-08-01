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Con la finalización adelantada, Miguel Baldoni ganó el Rally de Reconquista

A pesar de las medidas precautorias que se tomaron adelantando el cronograma de actividades, finalmente el aguacero tuvo impacto en la carrera e hizo que se concluyera antes de lo previsto. Así, Miguel Baldoni conservó la victoria.

Matías Russo

Por Matías Russo

1 de agosto 2026 · 20:28hs
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Con la finalización adelantada, Miguel Baldoni ganó el Rally de Reconquista

Contra la naturaleza no se puede. Y la quinta fecha del año del Campeonato Argentino de Rally se tuvo que dar por finalizada de manera anticipada justamente por ese motivo: la madre naturaleza y sus lluvias. Miguel Baldoni se terminó quedando con la victoria.

En el transcurso de la madrugada del sábado, un fuerte aguacero cayó sobre la ciudad de Reconquista y alrededores, lo que hizo imposible el desarrollo de la actividad de la segunda etapa de la carrera. Paradójicamente, la jornada sabatina en la urbe del norte santafesino, epicentro de la competencia terminó, sin lluvia y con el cielo totalmente despejado pero ya era tarde. Todo lo que había bajado del cielo en las horas anteriores dejó los caminos completamente intransitables para una competencia, lo que hizo tomar la drástica medida de dar por suspendida la carrera con solo una etapa disputada.

El anuncio sobre el triunfo de Miguel Baldoni en el Rally de Reconquista

Por tal motivo, Rally Argentino emitió el siguiente comunicado oficial con el respectivo anuncio: “Tras la inspección de los caminos y las alternativas evaluadas, la organización resolvió dar por finalizado el Rally del Jaaukanigás.

Las lluvias registradas dejaron sectores intransitables y condiciones que comprometen la seguridad, por lo que no será posible disputar la Etapa 2 ni el Power Stage.

La competencia concluye con más del 70% del recorrido total completado y la Etapa 1 disputada en su totalidad”.

De este modo, y tal como se publica anteriormente, el resultado final de la carrera quedó exactamente igual a como terminó el día viernes, tras la primera etapa disputada.

Por lo tanto, el clasificador general de la prueba arrojó como ganador a Miguel Baldoni (Skoda). El “Coyote Puntano” terminó, finalmente, por encima de los bonaerense Diego Miceli (Skoda) y Rodrigo Di Salvo (Skoda).

Por otra parte, en el resto de las divisionales que tiene la categoría vencieron: Rubén Montoro (VW) en la RC MR; Mario Rasso (Peugeot) en la RC3; Guillermo Ambrosio (Peugeot) en la RC4 y Roberto Forzani (Peugeot) en la RC5.

Ahora Rally Argentino deberá prepararse para la próxima fecha del año, a disputarse del 4 al 6 de septiembre en un inédito: la ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba.

Miguel Baldoni Rally Reconquista
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