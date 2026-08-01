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Los docentes van al paro, pero el gobierno nacional advirtió que habrá control en las escuelas

En Santa Fe, Amsafé se suma a la medida anunciada por Ctera para este lunes 3 de agosto. El gobierno nacional remarcó que se trata de un "servicio esencial"

1 de agosto 2026 · 20:47hs
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El gobierno nacional presiona para que los docentes desistan de la medida de fuerza

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El gobierno nacional presiona para que los docentes desistan de la medida de fuerza
El gobierno nacional presiona para que los docentes desistan de la medida de fuerza

El gobierno nacional presiona para que los docentes desistan de la medida de fuerza

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó a un paro nacional docente para este lunes 3 de agosto. En Santa Fe, los docentes afiliados a Amsafé se acoplarán a la medida de fuerza.

No obstante, desde el gobierno nacional señalaron que la educación "es esencial" y adelantaron que van a controlar en escuelas de todo el país el cumplimiento del servicio.

En este contexto, desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, publicaron este viernes un comunicado en el que recuerdan "la vigencia de la ley 27.802 de Modernización Laboral, que establece a la educación como servicio esencial".

El artículo 101 de la norma mencionada dispone que la cobertura mínima de la prestación sea del 75%, mientras se mantenga la medida de fuerza, para "evitar la interrupción de las actividades y resguardar el derecho a aprender". En ese mismo sentido, avisaron que el incumplimiento de este artículo conllevará a sanciones legales.

LEER MÁS: Escala el conflicto docente en Santa Fe: Amsafé y Sadop marcharon en rechazo al aumento por decreto y anticiparon acciones judiciales contra la Provincia

Los docentes ratificaron el paro

El comunicado del gobierno nacional no hizo tambalear la medida y los docentes ratificaron el paro. Ante esto, el ministerio volvió a la carga y remarcó en un nuevo comunicado difundido este sábado: "El lunes llevaremos adelante la supervisión del cumplimiento de la ley N.º 27.802. Para ello, se desarrollará una inspección muestral en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo". En caso de que no se cumpla con la normativa, afirmó el gobierno nacional, se activarán las sanciones que correspondan.

Ctera sostuvo que el paro del próximo lunes se debe a "la grave situación que atraviesan los trabajadores de la educación como consecuencia del ajuste impulsado por el gobierno nacional".

La decisión, explicaron, se debe a la negativa del gobierno de convocar a paritarias, mientras se "profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación".

Según confirmaron fuentes de Amsafé a La Capital, Ctera logró un fallo favorable del Juzgado Nacional de 1ra. Instancia del Trabajo Nro. 45 de Capital Federal para frenar el artículo 101.

El pedido a las provincias

El texto presentado este sábado también reconoce que la gestión de las escuelas es responsabilidad primaria de cada jurisdicción, pero remarcó: "El gobierno nacional es el garante del derecho a la educación de la ciudadanía".

En este sentido, el Ministerio de Capital Humano exhortó a los agentes del sistema educativo a "priorizar el derecho a la educación de los niños a fin de llevar previsibilidad a las familias argentinas".

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