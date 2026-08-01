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Estudiantes goleó a Defensa y Justicia y sumó su primera victoria en el Clausura

El Pincha venció 3-0 al Halcón de Varela, marcando todos los goles el primer tiempo. Además Fernando Muslera atajó un penal en el complemento.

1 de agosto 2026 · 20:48hs
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Estudiantes goleó a Defensa y Justicia.

Estudiantes goleó a Defensa y Justicia.

Estudiantes de La Plata goleó por 3 a 0 a Defensa y Justicia, sumó sus primeros tres puntos en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

El Pincha lo liquidó en el primer tiempo

Los goles del Pincha los convirtieron Guido Carrillo, Ezequiel Piovi y Tomás Palacios en el primer tiempo. En tanto que el arquero uruguayo Fernando Muslera le atajó un penal a David Barbona impidiendo que el Halcón de Varela logre el descuento.

Estudiantes Defensa y Justicia Clausura
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