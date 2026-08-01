Estudiantes de La Plata goleó por 3 a 0 a Defensa y Justicia, sumó sus primeros tres puntos en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.
Estudiantes goleó a Defensa y Justicia y sumó su primera victoria en el Clausura
El Pincha venció 3-0 al Halcón de Varela, marcando todos los goles el primer tiempo. Además Fernando Muslera atajó un penal en el complemento.
1 de agosto 2026 · 20:48hs
El Pincha lo liquidó en el primer tiempo
Los goles del Pincha los convirtieron Guido Carrillo, Ezequiel Piovi y Tomás Palacios en el primer tiempo. En tanto que el arquero uruguayo Fernando Muslera le atajó un penal a David Barbona impidiendo que el Halcón de Varela logre el descuento.