Preocupación en Colón: Lago y Lértora terminaron con molestias ante Morón

Ignacio Lago será sometido a estudios por un golpe en una de sus rodillas, mientras que Federico Lértora sufrió una inflamación. Serán evaluados en Colón.

Colón no solo se llevó una derrota ante Deportivo Morón, sino también dos situaciones físicas que encendieron las alarmas pensando en el próximo compromiso. Ignacio Lago y Federico Lértora terminaron con molestias, aunque el panorama sería diferente para cada uno y el cuerpo técnico esperará su evolución antes de tomar decisiones.

El plantel sabalero tendrá descanso luego del partido y regresará este lunes por la mañana a los entrenamientos en el Predio 4 de Junio, donde Iván Delfino comenzará a evaluar el estado de sus futbolistas. La principal preocupación está puesta en Lago, quien recibió un golpe en una de sus rodillas y deberá realizarse estudios para determinar el grado de la lesión.

La preocupación por Ignacio Lago en Colón

El caso de Lago es el que genera mayor incertidumbre. El delantero terminó el partido ante Morón con una molestia producto de un golpe en una de sus rodillas y será sometido a los estudios correspondientes para conocer el diagnóstico.

El propio Iván Delfino hizo referencia a la situación después del encuentro y dejó en claro que habrá que esperar para conocer el alcance de la lesión. Por eso, el regreso a las prácticas será determinante para saber si Lago puede trabajar con normalidad o si deberá realizar tareas diferenciadas.

La presencia del atacante para el próximo compromiso de Colón aparece, por ahora, como una incógnita. El Sabalero visitará a Godoy Cruz el domingo 13 de septiembre, desde las 18, en Mendoza, por una nueva fecha de la Primera Nacional, y Delfino deberá esperar los resultados de los estudios para saber si podrá contar con uno de sus jugadores importantes.

Lértora, una molestia de menor consideración en Colón

Distinto es el panorama de Federico Lértora, quien también terminó con una molestia, aunque en principio sería de menor gravedad.

Delfino explicó que la situación del experimentado mediocampista no revestiría la misma preocupación que la de Lago. Después del partido, además, el propio jugador llevó tranquilidad al referirse a lo ocurrido y explicó que tuvo “una inflamación”, además de mencionar que se trató de “un edema”.

De esta manera, el cuerpo técnico seguirá su evolución durante los próximos días, aunque en principio existe mayor optimismo respecto a que pueda recuperarse para el compromiso ante el Tomba.

Una buena noticia: no hubo suspensión

Dentro de un panorama que dejó varias preocupaciones, Colón también recibió una buena noticia de cara al próximo partido.

Lago, Facundo Castet y Mauro Peinipil llegaron al encuentro ante Morón con cuatro tarjetas amarillas, por lo que estaban al límite de la suspensión. Sin embargo, ninguno de los tres fue amonestado durante el partido.

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Así, los tres podrán estar a disposición de Delfino ante Godoy Cruz, siempre y cuando Lago logre recuperarse del golpe sufrido en su rodilla.

El regreso a los entrenamientos de este lunes será entonces clave para el cuerpo técnico. La atención estará puesta especialmente en Lago, mientras que con Lértora se buscará seguir de cerca la evolución de una molestia que, en principio, aparece como de menor consideración.