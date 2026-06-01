Cierre de un basural en Guaymallén: más de 140 recuperadores se incorporaron al reciclaje formal

A casi un año del cierre del basural de Puente de Hierro, trabajadores que antes realizaban tareas informales en condiciones insalubres hoy forman parte de circuitos organizados de reciclaje, gracias al programa Recuperadores impulsado por Fundación Avina, Danone y CCU.

El cierre del basural de Puente de Hierro permitió la incorporación de cientos de recuperadores urbanos de Mendoza a un sistema formal de reciclaje. Trabajadores que antes recolectaban materiales durante la madrugada, expuestos a residuos peligrosos y a condiciones insalubres, hoy cuentan con reconocimiento formal, participan en tareas de clasificación, recuperación y promoción ambiental en espacios seguros y organizados.

Este proceso fue posible gracias al programa Recuperadores —impulsado por Fundación Avina, Danone y CCU Argentina —, que trabajó junto a cooperativas locales para garantizar que el cierre del basural no implicara la pérdida del sustento económico de cientos de familias, sino una oportunidad de profesionalización del trabajo verde

A través de capacitaciones, acompañamiento técnico y nuevas dinámicas de trabajo, recicladores de base comenzaron a integrarse a esquemas cooperativos más organizados y con mayores condiciones de protección laboral. En este proceso, el Municipio de Guaymallén también cumplió un rol clave, aportando infraestructura, logística y herramientas fundamentales para acompañar la reconversión laboral de los recuperadores urbanos. La iniciativa está alineada con el propósito central del programa: profesionalizar el trabajo verde y reconocer a las cooperativas como actores clave de la economía circular inclusiva.

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“El reciclaje no puede pensarse sin las personas que hacen posible que ese circuito funcione todos los días. La circularidad sólo puede consolidarse si incorpora una mirada social que reconozca y visibilice el trabajo de los recuperadores urbanos”, señaló Juan Pablo Barrale, Gerente de Asuntos Corporativos de CCU Argentina.

“Promover el reciclaje es una prioridad y este programa demuestra que es posible hacerlo integrando una mirada social y ambiental. Formalizar el trabajo de los recuperadores urbanos y fortalecer sus oportunidades permite avanzar hacia modelos más sostenibles e inclusivos”, afirmó Diego Buranello, Director de Asuntos Corporativos de Danone Cono Sur.

“La inclusión de los recuperadores urbanos en sistemas formales de reciclaje genera un impacto que va más allá de lo ambiental: transforma las condiciones de trabajo, fortalece el reconocimiento social y abre nuevas oportunidades para las familias”, destacaron desde Fundación Avina.

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El proceso también fortaleció el vínculo con la comunidad. A través de tareas de promoción ambiental y separación en origen, vecinos y comercios comenzaron a integrarse de manera más activa a los circuitos de reciclaje, mejorando la recuperación de materiales y el reconocimiento del trabajo de los recuperadores urbanos.

Carla Lucero, es promotora ambiental e integrante de una de las cooperativas acompañadas por el programa, trabajó desde muy chica en el basural de Puente de Hierro junto a su familia y hoy forma parte de un esquema formal de reciclaje.

“Hoy la gente reconoce mucho más nuestro trabajo. Tenemos horarios, elementos de protección y mejores condiciones laborales. Es más digno, más seguro y también me permitió tener más tiempo para mi familia”, señaló Lucero. Actualmente realiza tareas de promoción ambiental y trabaja junto a los vecinos para fortalecer la separación en origen y la recuperación de materiales reciclables.

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HISTORIA DEL PROGRAMA RECUPERADORES

Actualmente en su cuarta fase, el programa Recuperadores de Danone, CCU Argentina y Fundación Avina continúa fortaleciendo el reciclaje inclusivo junto a 43 cooperativas en 40 ciudades del país. A través de capacitaciones, mejoras operativas y procesos de profesionalización, la iniciativa busca promover mejores condiciones laborales y mayor reconocimiento para los recuperadores urbanos.

Desde su creación en 2011, el programa ya impactó en más de 6.700 trabajadores y permitió recuperar más de 300 mil toneladas de materiales reciclables en Argentina.