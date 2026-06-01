Uno Santa Fe | Guaymallén

Cierre de un basural en Guaymallén: más de 140 recuperadores se incorporaron al reciclaje formal

A casi un año del cierre del basural de Puente de Hierro, trabajadores que antes realizaban tareas informales en condiciones insalubres hoy forman parte de circuitos organizados de reciclaje, gracias al programa Recuperadores impulsado por Fundación Avina, Danone y CCU.

1 de junio 2026 · 00:57hs
Cierre de un basural en Guaymallén: más de 140 recuperadores se incorporaron al reciclaje formal

El cierre del basural de Puente de Hierro permitió la incorporación de cientos de recuperadores urbanos de Mendoza a un sistema formal de reciclaje. Trabajadores que antes recolectaban materiales durante la madrugada, expuestos a residuos peligrosos y a condiciones insalubres, hoy cuentan con reconocimiento formal, participan en tareas de clasificación, recuperación y promoción ambiental en espacios seguros y organizados.

Este proceso fue posible gracias al programa Recuperadores —impulsado por Fundación Avina, Danone y CCU Argentina—, que trabajó junto a cooperativas locales para garantizar que el cierre del basural no implicara la pérdida del sustento económico de cientos de familias, sino una oportunidad de profesionalización del trabajo verde

A través de capacitaciones, acompañamiento técnico y nuevas dinámicas de trabajo, recicladores de base comenzaron a integrarse a esquemas cooperativos más organizados y con mayores condiciones de protección laboral. En este proceso, el Municipio de Guaymallén también cumplió un rol clave, aportando infraestructura, logística y herramientas fundamentales para acompañar la reconversión laboral de los recuperadores urbanos. La iniciativa está alineada con el propósito central del programa: profesionalizar el trabajo verde y reconocer a las cooperativas como actores clave de la economía circular inclusiva.

02ok

“El reciclaje no puede pensarse sin las personas que hacen posible que ese circuito funcione todos los días. La circularidad sólo puede consolidarse si incorpora una mirada social que reconozca y visibilice el trabajo de los recuperadores urbanos”, señaló Juan Pablo Barrale, Gerente de Asuntos Corporativos de CCU Argentina.

“Promover el reciclaje es una prioridad y este programa demuestra que es posible hacerlo integrando una mirada social y ambiental. Formalizar el trabajo de los recuperadores urbanos y fortalecer sus oportunidades permite avanzar hacia modelos más sostenibles e inclusivos”, afirmó Diego Buranello, Director de Asuntos Corporativos de Danone Cono Sur.

“La inclusión de los recuperadores urbanos en sistemas formales de reciclaje genera un impacto que va más allá de lo ambiental: transforma las condiciones de trabajo, fortalece el reconocimiento social y abre nuevas oportunidades para las familias”, destacaron desde Fundación Avina.

03ok

El proceso también fortaleció el vínculo con la comunidad. A través de tareas de promoción ambiental y separación en origen, vecinos y comercios comenzaron a integrarse de manera más activa a los circuitos de reciclaje, mejorando la recuperación de materiales y el reconocimiento del trabajo de los recuperadores urbanos.

Carla Lucero, es promotora ambiental e integrante de una de las cooperativas acompañadas por el programa, trabajó desde muy chica en el basural de Puente de Hierro junto a su familia y hoy forma parte de un esquema formal de reciclaje.

“Hoy la gente reconoce mucho más nuestro trabajo. Tenemos horarios, elementos de protección y mejores condiciones laborales. Es más digno, más seguro y también me permitió tener más tiempo para mi familia”, señaló Lucero. Actualmente realiza tareas de promoción ambiental y trabaja junto a los vecinos para fortalecer la separación en origen y la recuperación de materiales reciclables.

04ok

HISTORIA DEL PROGRAMA RECUPERADORES

Actualmente en su cuarta fase, el programa Recuperadores de Danone, CCU Argentina y Fundación Avina continúa fortaleciendo el reciclaje inclusivo junto a 43 cooperativas en 40 ciudades del país. A través de capacitaciones, mejoras operativas y procesos de profesionalización, la iniciativa busca promover mejores condiciones laborales y mayor reconocimiento para los recuperadores urbanos.

Desde su creación en 2011, el programa ya impactó en más de 6.700 trabajadores y permitió recuperar más de 300 mil toneladas de materiales reciclables en Argentina.

Guaymallén reciclaje basural

Lo último

Mohamed se aleja de Boca y apunta a nuevos objetivos con Toluca

Mohamed se aleja de Boca y apunta a nuevos objetivos con Toluca

River podría perder a Armani: Atlético Nacional sueña con repatriarlo

River podría perder a Armani: Atlético Nacional sueña con repatriarlo

Se me cruzó y me apuntó al pecho: el crudo relato de un chofer asaltado por un ladrón de 19 años y un nene de 12

"Se me cruzó y me apuntó al pecho": el crudo relato de un chofer asaltado por un ladrón de 19 años y un nene de 12

Último Momento
Mohamed se aleja de Boca y apunta a nuevos objetivos con Toluca

Mohamed se aleja de Boca y apunta a nuevos objetivos con Toluca

River podría perder a Armani: Atlético Nacional sueña con repatriarlo

River podría perder a Armani: Atlético Nacional sueña con repatriarlo

Se me cruzó y me apuntó al pecho: el crudo relato de un chofer asaltado por un ladrón de 19 años y un nene de 12

"Se me cruzó y me apuntó al pecho": el crudo relato de un chofer asaltado por un ladrón de 19 años y un nene de 12

Fin de semana negro en las calles: ingresaron 11 motociclistas heridos al hospital Cullen

Fin de semana negro en las calles: ingresaron 11 motociclistas heridos al hospital Cullen

La UNL cayó casi 50 puestos en un ranking global que expone el retroceso de las universidades argentinas

La UNL cayó casi 50 puestos en un ranking global que expone el retroceso de las universidades argentinas

Ovación
Colón ya sabe cuándo recibirá a Central Norte por la fecha 20 de la zona A

Colón ya sabe cuándo recibirá a Central Norte por la fecha 20 de la zona A

La valla invicta, un objetivo que Colón perdió de vista

La valla invicta, un objetivo que Colón perdió de vista

Colón se cae en las más bravas: el flojo balance ante los candidatos

Colón se cae en las más bravas: el flojo balance ante los candidatos

Diego Díaz, en la encrucijada en Unión: un futuro atado a la continuidad de Madelón

Diego Díaz, en la encrucijada en Unión: un futuro atado a la continuidad de Madelón

Vignatti sacó chapa en Colón: Al descenso lo sufrieron muchos, campeón hay uno solo

Vignatti sacó chapa en Colón: "Al descenso lo sufrieron muchos, campeón hay uno solo"

Policiales
Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!