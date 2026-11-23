Juventud Unida de Gualeguaychú tuvo una actuación sobresaliente en San Justo, goleó a Colón por 4 a 0, y quedó a un paso de la final por el ascenso.

Colón de San Justo sufrió una dura derrota. El Conquistador cayó por 4-0 ante Juventud Unida de Gualeguaychú en el Mercedes Alesso de Bieler, por la ida de la Final de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur. Una tarde en la que nada salió como se esperaba. El conjunto entrerriano aprovechó una ráfaga letal de diez minutos, en la que convirtió tres goles y encaminó una victoria contundente.

En el estadio Mercedes Alesso de Bieler, el equipo de Gualeguaychú firmó una actuación memorable, goleó 4 a 0 a Colón de San Justo y dejó prácticamente encaminada la serie final de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur.

Pero no fue solamente una victoria por la diferencia en el marcador. Fue, sobre todo, una demostración de fútbol colectivo, personalidad y autoridad. El Decano mostró su mejor versión de la temporada, con un equipo intenso, preciso, solidario en todas sus líneas y con una contundencia que terminó marcando diferencias ante un rival que llegaba a esta instancia con las mismas aspiraciones.

Colón de San Justo no tuvo una buena jornada y fue superado con claridad por el conjunto entrerriano. Gentileza Facundo Repetto (@colonandroll)

Juventud entendió rápidamente cómo jugar una final de visitante. Se plantó con decisión, presionó cuando tuvo que hacerlo, manejó la pelota con criterio y encontró espacios para lastimar. Después de un comienzo parejo, el conjunto dirigido por su cuerpo técnico fue creciendo y terminó imponiendo condiciones.

La diferencia comenzó a construirse en el tramo final del primer tiempo. A los 35 minutos, Matías Labaroni abrió el marcador y desató la ilusión del pueblo decano. Apenas seis minutos después, Jorge Rossi amplió la ventaja con un certero cabezazo. Y cuando Colón todavía intentaba acomodarse al golpe, Luciano Maidana apareció para marcar el tercero y cerrar una primera etapa extraordinaria.

El 3 a 0 reflejaba lo que sucedía en la cancha. Juventud había sido superior en todas las facetas del juego, especialmente después de la pausa de hidratación, cuando consiguió acelerar, encontrar precisión en sus movimientos y transformar su dominio en goles.

El Decano dio un paso enorme en la final de ida de la Región Litoral Sur. Gentileza Facundo Repetto (@colonandroll)

Pero si el primer tiempo fue una exhibición de contundencia, el complemento mostró otra virtud del equipo de Gualeguaychú: la inteligencia para administrar una ventaja importante sin resignar protagonismo. A los nueve minutos llegó el golpe definitivo. Damián De Hoyos, una de las grandes figuras de la tarde, convirtió el cuarto y terminó de desarmar cualquier intento de reacción del conjunto santafesino.

Con el resultado a favor, Juventud manejó los tiempos, ocupó bien los espacios y no perdió el orden. Colón intentó adelantarse y buscar el descuento, pero se encontró con un equipo bien plantado, que respondió colectivamente y no le concedió demasiadas posibilidades. Y cuando el local consiguió generar alguna situación de peligro, apareció Francisco Peralta. El arquero decano respondió con seguridad y se convirtió en otra pieza importante para sostener el arco en cero.

Lo que sigue para Colón de San Justo es cambiar rápidamente el chip, ya que este miércoles, tendrá otro compromiso importante cuando reciba a Náutico El Quillá por una de las semifinales del Torneo Clausura Luataro Fagioli de Liga Santafesina. Toca levantarse, seguir trabajando y volver a dar batalla en cualquier escenario y competencia que le toque afrontar.

Síntesis: Colón de San Justo 0- Juventud Unida (G) 4

Colón de San Justo: Ezequiel Álvarez, Ismael Quilez, Tomás Baroni, Maximiliano Melgratti, Osvaldo Arroyo, Brian Minotti, Matías Fantín Alexis Palacios, Guido Rancez, Augusto Sonsogni y Maximiliano Osurak. DT: Mauricio Chiementin.

Juventud Unida de Gualeguaychú: Francisco Peralta, Matías Labaroni, Dante Verón, Patricio Pizarro, Federico López, Alexis Reynoso, Aramis Serafini, Joaquín Acevedo, Luciano Maidana, Jorge Rossi, Damián de Hoyos. DT: Daniel Waldner.

Cambios: Santiago Benítez por Reynoso (JU), inicio: Sergio Olano por Maidana (JU), Mauricio del Giudice por Quilez (CSJ), inicio: Alexis Palacios por Fantín (CSJ), Claudio Albarracin por Sonzogni (CSJ), Agustín Benedetti por Rossi (JU), Nahuel Blanco por Gallay (CSJ), Ignacio Mena por Minotti (CSJ), Bruno García por Pizarro (JU), Agustín Solís por De Hoyos (JU).

Goles: Pt: 35’ Matías Labaroni (JU), 41’ Jorge Rossi (JU), 43’ Luciano Maidana (JU); St: 9’ Damián de Hoyos (JU).

Cancha: Mercedes Alesso de Bieler

Árbitro: Leandro Sosa Abrile (Córdoba)