A ocho días del fallecimiento de su papá publicó un mensaje en redes sociales en el que agradeció las muestras de afecto, anticipó que en algún momento hablará sobre los conflictos que atravesó la banda y ratificó su compromiso con la continuidad del grupo

A ocho días de la muerte de Marcos Camino , uno de los referentes históricos de la cumbia santafesina , su hijo, Marcos Camino Jr. , publicó un sentido mensaje en Instagram en el que expresó su agradecimiento por el acompañamiento recibido y dejó una definición sobre el futuro de Los Palmeras : continuará trabajando al frente de la banda que su padre ayudó a convertir en un emblema de la música popular argentina.

“Fueron momentos de muchísima tristeza y dolor”, escribió el músico en una historia de Instagram. Allí explicó que no había podido responder la gran cantidad de mensajes que recibió desde el fallecimiento de su padre, aunque aseguró que leyó cada una de las expresiones de cariño.

El posteo que realizó en la jornada del miércoles el hijo de Marcos Camino en sus redes sociales

“Leí y sentí cada uno de ellos. No tengo palabras suficientes para agradecer tanto acompañamiento y tanto afecto”, expresó Camino Jr., quien asumió un papel central en la continuidad del conjunto luego de que su padre anunciara, en febrero de este año, su alejamiento de los escenarios.

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El conflicto de Los Palmeras y una promesa de hablar

Uno de los pasajes más significativos de la publicación estuvo relacionado con los conflictos internos que atravesó Los Palmeras, especialmente después de la salida de Cacho Deicas, histórico cantante de la agrupación, tras una serie de diferencias económicas y personales.

Sin mencionar directamente al vocalista, Marcos Camino Jr. dejó entrever que tiene cuestiones pendientes por contar y que, por ahora, prefiere mantener en reserva.

“Hay muchas cosas que sé, muchas que callé y otras que durante mucho tiempo elegí no contar. Hoy no es el momento, pero llegará el día en que también voy a hablar como han hablado de mi papá”, manifestó.

La frase volvió a poner en primer plano las tensiones que rodearon a la banda durante los últimos meses y que marcaron una etapa de cambios en una de las agrupaciones más representativas de la música santafesina.

El futuro de Los Palmeras y un nuevo lanzamiento

En el mismo mensaje, el hijo del histórico acordeonista fue contundente respecto de la continuidad del grupo y ratificó que seguirá trabajando para sostener el legado musical de su padre.

“Voy a seguir luchando, trabajando y entregándome hasta el último día por Los Palmeras”, aseguró. También recordó que la banda fue “el sueño de toda la vida” de Marcos Camino y destacó el esfuerzo que realizó durante décadas para hacer crecer el proyecto musical.

En paralelo al mensaje de agradecimiento, Marcos Camino Jr. compartió desde la cuenta oficial de Los Palmeras la promoción de una nueva canción. Se trata de “Apúntame”, un tema que la banda estrenará junto a Eugenia Quevedo y Niko Falero.

El lanzamiento está previsto para este jueves a las 20, a través de las plataformas digitales. “¡Un día para Apúntame!”, anunciaron desde las redes oficiales del conjunto.

La presentación de una nueva canción en medio del duelo por la muerte de su fundador representa también una señal de continuidad y una apuesta por el futuro de Los Palmeras, en una etapa atravesada por la ausencia de uno de sus principales referentes.

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La muerte de Marcos Camino y su legado en la cumbia santafesina

Marcos Camino murió el 10 de noviembre, a los 76 años, en la ciudad de Santa Fe. La noticia fue confirmada por Los Palmeras a través de un comunicado en el que la agrupación agradeció las muestras de cariño y pidió respeto por la intimidad de sus familiares.

Su historia con el conjunto comenzó el 9 de diciembre de 1972, cuando se incorporó a una formación que todavía llevaba el nombre de Sexteto Palmeras. Junto a Rubén “Cacho” Deicas construyó una identidad musical que trascendió las fronteras de Santa Fe y llevó a la cumbia santafesina a escenarios de todo el país y del exterior.

Con su acordeón como sello distintivo, Camino quedó asociado a grandes éxitos populares como “El bombón asesino”, “La suavecita” y “Soy sabalero”.