El hombre de 40 años fue ejecutado a tiros en plena calle tras una discusión por el volumen de la música. Una cámara de videovigilancia registró el ataque y el diálogo entre el agresor y la víctima. El presunto homicida quedó detenido.

En la madrugada de este viernes, policías fueron convocados a calle Rosario, entre Bernardino Rivadavia y San Martín , en la localidad de Villa Guillermina , departamento General Obligado. Allí encontraron sin vida a Elbio Ismael Geiser, de 40 años , quien había recibido numerosos impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

Una discusión por el volumen de la música desencadenó una pelea que fue escalando hasta que uno de los involucrados, el padre, sacó un arma de fuego, apuntó contra la víctima y le disparó en la zona torácica.

Acto seguido, Geiser intentó refugiarse en su camioneta, pero el agresor se acercó y lo ejecutó de varios disparos. El presunto autor del homicidio fue identificado por sus iniciales como L. H. P., de 63 años, y quedó aprehendido.

Dos aprehendidos por el crimen en Villa Guillermina

A partir de las tareas investigativas y de la entrevista con un testigo presencial del hecho, los pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) lograron identificar a los presuntos involucrados en el homicidio.

Con esos datos, realizaron un procedimiento en una vivienda de Villa Guillermina, donde los agentes especialistas del área Científica de la PDI llevaron adelante tareas de campo y peritajes.

Durante el operativo, secuestraron armas de fuego, cartuchos sin disparar y una camioneta Toyota Hilux que habría sido utilizada en el crimen. Además, aprehendieron a dos hombres, padre e hijo. El menor de ambos recuperó la libertad por disposición del fiscal interviniente.

La atribución delictiva por el homicidio

Los investigadores informaron sobre el procedimiento a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que a su vez comunicó las novedades al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó que L. H. P. continuara privado de su libertad, fuera identificado y alojado en una dependencia policial de Villa Ocampo. En tanto, dispuso que el otro aprehendido recuperara la libertad.

La calificación legal provisoria atribuida al detenido fue la de homicidio calificado.

Entre las medidas ordenadas por la Fiscalía también se incluyó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, que estuvieron a cargo de los agentes del área Científica de la PDI.

Finalmente, el cuerpo de la víctima fue trasladado al hospital regional de Reconquista para que los médicos forenses realizaran la necropsia, una medida clave para avanzar en el esclarecimiento del homicidio.