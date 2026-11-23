El Lobo será local este lunes en El Bosque, por los octavos de final, con el objetivo de meterse entre los ocho mejores. La Lepra llega después de tres partidos sin triunfos y buscará dar el golpe en La Plata.

Gimnasia La Plata afrontará este lunes un desafío importante en su camino por el Torneo Clausura. Desde las 17, recibirá a Newell’s en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por los octavos de final, con la ilusión de hacer valer su localía y avanzar a la siguiente instancia.

El conjunto platense llega fortalecido por una campaña que le permitió terminar tercero en la Zona B, con 31 puntos , producto de nueve victorias, cuatro empates y apenas tres derrotas. Además, cerró la fase regular con un triunfo de peso: derrotó 2-1 a Belgrano en El Bosque y ratificó el buen rendimiento que viene mostrando.

El equipo dirigido por Ariel Pereyra, que ya consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana 2027, buscará extender esa racha positiva ante un rival que necesita recuperar confianza. Su última derrota fue el 22 de agosto, cuando cayó 3-2 frente a Gimnasia de Mendoza como local.

Newell’s busca recuperar terreno en una visita exigente

Del otro lado estará el equipo de Frank Kudelka, que llega a la instancia decisiva sin poder ganar en sus últimas tres presentaciones. La Lepra terminó sexta en su grupo, con 23 unidades, luego de cosechar cinco triunfos, ocho empates y tres caídas.

En su última actuación igualó 2-2 ante Instituto en Córdoba y ahora intentará cambiar la imagen en una parada complicada. Para seguir en carrera, deberá imponerse en una cancha donde Gimnasia construyó buena parte de su fortaleza durante la fase regular.

El partido comenzará a las 17, contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez, mientras que Sebastián Habib estará a cargo del VAR. La transmisión será de TNT Sports Premium.

Probables formaciones de Gimnasia LP vs Newell's

Gimnasia LP: Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Lucas Janson, Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi, Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Nicolás Goitea, Oscar Salomón, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, Lucas Gómez, Alan Soñora, Walter Mazzantti, Santiago Solari; Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.

Hora: 17.00.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Sebastián Habib.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

TV: TNT Sports Premium.