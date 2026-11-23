Después de conquistar la Copa Sudamericana 2026 ante Atlético Mineiro, el plantel de Boca aterrizó en Argentina minutos antes de la medianoche y fue recibido por cientos de hinchas en Boca Predio.

Boca regresó a la Argentina con la Copa Sudamericana bajo el brazo y una multitud esperándolo para prolongar los festejos. Después de la consagración frente a Atlético Mineiro en Barranquilla, el plantel xeneize aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza a las 23.54 del domingo y tuvo un recibimiento a la altura de semejante conquista.

La delegación había partido desde Colombia a las 17.30, luego de modificar sus planes por el episodio de deshidratación que sufrió Leandro Paredes tras la celebración del título. Una vez en suelo argentino, los futbolistas se subieron a un micro descapotable especialmente preparado para la ocasión, con la inscripción "Campeones" y las 76 estrellas que representan los títulos obtenidos por la institución a lo largo de su historia.

Entre cánticos, saltos y sonrisas, los jugadores emprendieron el recorrido hacia Boca Predio, donde cientos de simpatizantes se habían acercado para compartir la celebración. El feriado fue una oportunidad para que los hinchas acompañaran al plantel y le pusieran un marco multitudinario al regreso de los campeones.

Boca: festejos, cánticos y una dedicatoria especial a River

La llegada al complejo de entrenamiento se transformó en una verdadera fiesta. Jugadores e hinchas compartieron varios minutos de canciones y celebraciones por la obtención del título continental. Como parte del tradicional folklore futbolero, tampoco faltaron las cargadas hacia River, en medio de un clima de absoluta euforia.

Después de ese encuentro con los simpatizantes, el ómnibus ingresó al predio y los futbolistas se retiraron a descansar, mientras la multitud comenzó a desconcentrarse de los alrededores.

Boca no se detiene y ya piensa en Independiente Rivadavia

Más allá de la alegría por la conquista internacional, el calendario no le da demasiado descanso al equipo. El plantel quedará concentrado y este lunes retomará los entrenamientos con la mirada puesta en el partido frente a Independiente Rivadavia, que se disputará este miércoles, desde las 21, en La Bombonera.

La consagración en la Sudamericana representa un enorme objetivo cumplido, pero Boca pretende aprovechar el impulso deportivo y anímico para seguir sumando conquistas. Con el horizonte puesto en el 19 de diciembre, el equipo buscará extender una temporada que ya quedó marcada por la vuelta a los festejos internacionales.