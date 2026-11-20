La Cúpula, el espectáculo de Flavio Mendoza abraza a Santa Fe Ante la difícil situación que atraviesa la ciudad de Santa Fe, La Cúpula recibe donaciones ofreciendo a cambio un descuento en sus entradas 20 de noviembre 2026 · 10:32hs

La Cúpula abraza a Santa Fe

Bajo el nombre de "Todos por Santa Fe" las personas que donen un alimento no perecedero, productos de limpieza o repelentes acceden a un 20% de descuento en los tiques de entradas de las funciones hasta el lunes 23 de noviembre inclusive.

Desde La Cúpula se cree en el poder transformador del arte y en el compromiso social de la cultura frente a las emergencias de la región. Invitamos al público general y a los medios de comunicación a sumarse y colaborar con la difusión de esta iniciativa.

Un espectáculo de lujo en Santa Fe Concebida como mucho más que un escenario, La Cúpula es un espacio vivo donde cada detalle forma parte de la propuesta. Su primera producción, “El Príncipe Feliz, Corazón Dorado” , invita al público a recorrer una historia conmovedora a través de un despliegue artístico y tecnológico sin precedentes. El recorrido comienza desde el ingreso al predio, con un amplio hall interactivo diseñado para disfrutar en familia, que incluye juegos, instalaciones tecnológicas e intervenciones artísticas que preparan al espectador antes de pasar al domo principal.