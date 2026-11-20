Sucedió en el interior de una vivienda de calle Corrientes al 4.100 minutos antes de las 8:30. Por la disposición de los cadáveres y del arma secuestrada, el hombre asesinó a su mujer, ambos policías en actividad y después se quitó la vida. Ambos tenían alrededor de 30 años y trabajaban en la Brigada Motorizada de la policía capitalina.

Femicidio seguido de suicidio en Santa Fe: la policía halló los cuerpos de una pareja en una casa de barrio Alfonso.

El grave hecho sucedió esta mañana de viernes a las 8:25. Los vecinos de la zona de barrio Alfonso escucharon gritos del interior de la vivienda, cuando la mujer gritaba a viva voz "deja a mi hijo". Después se escucharon disparos de arma de fuego.

Los vecinos que viven en ese sector de la ciudad denunciaron de forma inmediata el suceso a la central de emergencias 911.

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Femicidio seguido de suicidio

A los pocos minutos arribaron al lugar oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC), quienes ingresaron a la vivienda y se encontraron con los cadáveres de la pareja. Aparentemente por la disposición del arma de fuego junto al hombre, éste asesinó a su mujer y después se suicidó con un balazo en la cabeza.

Ambos tenían alrededor de 30 años y trabajaban en la Brigada Motorizada de la policía capitalina.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del suceso y sus consecuencias a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones (PDI), ambas de la Policía de Santa Fe.

En el lugar trabaja la Brigada de Femicidios de la PDI y la fiscalía de género del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Llegaron los peritos para la realización de los peritajes criminalísticos.