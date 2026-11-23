Colón deberá ganar en la revancha para avanzar a las semifinales del Reducido. Del otro lado estará un Morón que fue uno de los mejores como local.

Colón tendrá que afrontar una parada de máxima exigencia para continuar en la pelea por el segundo ascenso a Primera División. Después del 0-0 en el Brigadier López, la serie de cuartos de final del Reducido ante Deportivo Morón se resolverá este viernes, desde las 21, en el Nuevo Francisco Urbano.

Y los números de ambos equipos durante la fase regular anticipan un escenario complicado para el Sabalero.

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El equipo santafesino deberá romper una tendencia estadística que favorece claramente al Gallito cuando juega en su estadio. Colón terminó octavo en la tabla de visitantes, mientras que Morón fue el segundo mejor equipo como local, solamente por detrás de Godoy Cruz, que ya consiguió el ascenso a Primera División.

Colón y una campaña irregular fuera de Santa Fe

El conjunto sabalero disputó 18 partidos en condición de visitante, con un balance de cinco victorias, siete empates y seis derrotas. Marcó 16 goles y recibió 17, para una diferencia de -1.

Con esos resultados acumuló 22 puntos, lo que representa una efectividad del 40,74%. Sus triunfos fuera del Brigadier López fueron ante Patronato (2-0), Defensores de Belgrano (3-0), Deportivo Madryn (2-1), San Miguel (2-1) y Ciudad de Bolívar (2-0).

Captura LPF Play

Esos antecedentes muestran que Colón consiguió imponerse en escenarios exigentes, aunque también reflejan las dificultades que tuvo para sostener una regularidad lejos de su gente. Ahora necesitará una actuación de alto nivel para llevarse una victoria que le permita meterse entre los cuatro mejores del Reducido.

Morón, una fortaleza como local que Colón deberá desafiar

La estadística del Gallito en el Nuevo Francisco Urbano marca un contraste importante. Deportivo Morón terminó segundo en la tabla de equipos locales, con 18 presentaciones, 13 triunfos, tres empates y apenas dos derrotas.

Además, convirtió 33 goles y recibió 13, con una diferencia de +20. Sumó 42 puntos y alcanzó una efectividad del 77,78%, números que explican por qué fue uno de los equipos más fuertes del campeonato en su estadio.

@depmoronoficial

El desafío para Colón será, entonces, doble: deberá encontrar la eficacia que le faltó en la ida y, al mismo tiempo, neutralizar a un rival que construyó buena parte de su campaña a partir de su rendimiento en casa.

Los antecedentes de la temporada favorecen al Gallito

Los enfrentamientos entre ambos durante 2026 también muestran una ventaja para el conjunto bonaerense. Se midieron tres veces y Morón ganó dos de esos partidos, mientras que el restante terminó igualado.

El primer cruce fue en la décima fecha, en el Nuevo Francisco Urbano, donde el Gallito se impuso por 2-0. En la revancha de la fase regular, correspondiente a la fecha 28, volvió a ganar, esta vez por 2-1 en el Brigadier López.

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El sábado pasado, en el primer partido de los cuartos de final, no hubo goles y la serie quedó abierta. Sin embargo, el empate dejó a Colón obligado a ganar en territorio bonaerense para seguir adelante, ya que Morón cuenta con la ventaja deportiva y avanzará si vuelve a igualar.

El viernes, desde las 21, el Sabalero tendrá que desafiar los números, los antecedentes y la fortaleza de un rival que se hace especialmente fuerte en su casa. Para seguir soñando con el ascenso, no tendrá margen para especular.