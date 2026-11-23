Se armaron las semifinales del Promocional, donde Kimberley chocará con Unión y Progreso A, mientras que Alianza (ST) enfrentará a Atlético Franck A.

Alianza de Santo Tomé, Kimberley, Unión y Progreso A, y Atlético Franck A, los cuatro mejores elencos de la fase regular del Torneo Oficial Promocional, barrieron sus series y conformaron los próximos cruces rumbo al título. Todo el repaso.