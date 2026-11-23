Alianza de Santo Tomé, Kimberley, Unión y Progreso A, y Atlético Franck A, los cuatro mejores elencos de la fase regular del Torneo Oficial Promocional, barrieron sus series y conformaron los próximos cruces rumbo al título. Todo el repaso.
Promocional: los cuatro mejores equipos de la fase regular armaron las semifinales
Se armaron las semifinales del Promocional, donde Kimberley chocará con Unión y Progreso A, mientras que Alianza (ST) enfrentará a Atlético Franck A.
Por Ovación
TORNEO OFICIAL PROMOCIONAL - CUARTOS DE FINAL - J2
DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE
Regatas (SF) (0) 50 (Mateo Pozzo 11) - Kimberley (2) 57 (Luis Noval 9)
Colón (SF) (0) 44 (Nicolás González 12) - Atlético Franck A (2) 49 (Luca Minetti 10)
Unión y Progreso B (0) 46 (Gerónimo Pereyra 10) - Unión y Progreso A (2) 60 (Mauro Salvatelli 11)
Colón (SJ) (0) 48 (Leonardo Risso 8) - Alianza (ST) (2) 80 (Rodrigo Almada 17)
SEMIFINALES (al mejor de tres partidos)
Alianza vs. Atlético Franck A
Kimberley vs. Unión y Progreso A
TORNEO OFICIAL PROMOCIONAL - RECLASIFICACIÓN
DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE
Santa Rosa 54 (Luciano Villa 17) - Central Rincón 65 (Facundo Retamoso 20)
LUNES 23 DE NOVIEMBRE
21.30 Atlético Franck B vs. Alumni