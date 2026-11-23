Los playoffs del fútbol argentino avanzan hacia la definición y ya hay cuatro emparejamientos posibles para la próxima instancia. Los cuartos se disputarán el fin de semana del 29 de noviembre y la final será el 12 de diciembre en La Plata.

El Torneo Clausura 2026 empieza a transitar su tramo más importante. Mientras se disputan los octavos de final, el cuadro de los playoffs comienza a tomar forma y ya están establecidos los cruces que marcarán el camino hacia las semifinales.

Con 16 equipos en carrera por el título, la competencia tiene previsto disputar los cuartos de final durante el fin de semana del 29 de noviembre . Entre los enfrentamientos que ya tienen protagonistas confirmados aparece el duelo entre Vélez e Independiente, mientras que los otros tres dependerán de los resultados de las series que todavía están en juego.

Así están los cruces de cuartos de final del Clausura

Los emparejamientos previstos para la próxima instancia son los siguientes:

Instituto o Huracán vs. River o Lanús.

Vélez vs. Independiente, en el estadio José Amalfitani.

Rosario Central vs. Barracas Central.

Boca o Independiente Rivadavia vs. Gimnasia o Newell’s.

La programación contempla que los cuartos y las semifinales se disputen a partido único, en el estadio del equipo que haya terminado mejor ubicado en la fase regular. En caso de igualdad durante los 90 minutos, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos y, si persiste el empate, la clasificación se resolverá mediante tiros desde el punto penal.

El calendario hasta la gran final

El cronograma del Clausura establece tres fechas clave para conocer al nuevo campeón del fútbol argentino:

Cuartos de final: fin de semana del 29 de noviembre.

Semifinales: fin de semana del 6 de diciembre.

Final: sábado 12 de diciembre, en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata.

La definición se jugará en cancha neutral y contará con la presencia de las dos parcialidades. Además del título, habrá un premio deportivo de peso: el campeón obtendrá la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

La temporada tendrá otro capítulo el sábado 19 de diciembre, cuando el ganador del Clausura se enfrente con Belgrano, campeón del Apertura, por el Trofeo de Campeones. Ese encuentro se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.