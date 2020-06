Aliendro: "Fue durísimo perderme la final por la lesión"

Rodrigo Aliendro fue uno de los jugadores por los cuales Colón hizo un gran esfuerzo económico en los últimos tiempos para conseguir su contratación. Pini tuvo una buena presentación pero quedó marcado por la lesión que sufrió en la previa de la final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle.

En el arranque de la charla con Radio Gol (FM 96.7), el Pini Aliendro comenzó contando: "Estoy en Buenos Aires, en Merlo, está más complicado que en todos lados. No se puede salir mucho, así que estoy disfrutando de la familia, sobre todo de mi hijo que tiene siete meses".

"La mitad del tiempo estuve en la casa de mi suegro y ahora en un departamento. Es muy difícil, no me deprimí, pero tengo muchas ganas de correr y pegarle a una pelota. Más allá de hacer bici no se puede hacer. En la casa de mi suegro podía correr o pegarle a la pelota contra la pared, si en el departamento le pegó a la pelota me echan a la mierda (risas)", agregó Aliendro sobre cómo desarrolla los trabajos que les encomienda el cuerpo técnico de Colón.

En cuanto a cómo imagina el regreso de Colón tras la cuarentena, Aliendro dijo: "Es difícil, pienso que no falta mucho para no ponerme tan ansioso. Pero la realidad es que no falta mucho con lo cual pronto volveremos a Santa Fe para comenzar a entrenar. Tramité un permiso para volver y me dijeron que tengo que hacer la cuarentena en Santa Fe, pero todavía no me salió y estoy esperando que me llegue".

Luego Aliendro se refirió a su lesión antes de jugar la final de la Sudamericana con Colón y dijo: "Cuando llegué el año pasado los chicos habían hecho la pretemporada en Salta, me sumé en Santa Fe, me costó un poco, luego me adapté bien. Tuve esa mancha de la final, fue el momento más importante, ya que uno sueña pero nunca supe que estaba tan al alcance jugar una final internacional. Me costó un montón recuperarme y con el parate me estanqué".

En cuanto a cómo fue esa lesión, Aliendro reveló: "No me dolía nada, estaba bien, con muchas ganas, hacía cuatro días había nacido mi hijo y estaba muy feliz. Era la frutilla para el año perfecto. Cuando terminamos de entrenar hicimos un táctico, pateamos penales, y estaba convencido que patearía fuerte al medio si me tocaba hacerlo. Estaba atajando Nacho y le dije que se quedara parado para ver si podía entrar igual, nunca le pegué tan fuerte, pegué un grito, nunca sentí un dolor tan fuerte. Todos creían que estaba jodiendo, pero se me llenaron los ojos de lágrimas. Pateábamos tres penales y en el último me lesioné. Todavía no lo puedo creer, no sé por qué me pasó a mí, pero siempre creo que voy a tener revancha y que me voy a sacar esa espina. Mi hermano con los amigos fueron en colectivo a Paraguay".

Sobre cómo fueron las horas posteriores a esa lesión antes de la final que Colón jugó en Paraguay, Aliendro reveló: "Fue durísimo, no faltaba nada para el partido. Al otro día jugábamos, no faltaba nada, estuve mal todo el día, al otro día del partido también, no lo podía creer, pero me dolió mucho más por haber perdido, ya que si salíamos campeones la lesión quedaba en un segundo plano".

"Esta todo planeado, tácticamente habíamos hecho todos los movimientos, ya sabía con quién tenía que estar la mayoría del partido, estaba todo pensado. Veníamos entrenando con el mismo equipo desde hacía rato, el cambio de último momento cambió todo, nadie se lo imaginaba", agregó Aliendro sobre ese momento que le tocó vivir en Colón.

aliendro 1.jpg Rodrigo Aliendro sufrió una importante lesión muscular antes de la final que Colón jugó en Paraguay.

Mientras que en otra parte de la charla, Aliendro admitió: "Fue muy difícil, la espina me va a quedar hasta que me la pueda sacar y estoy convencido que así será. Colón tiene grandes jugadores para apuntar a algo importante".

Más adelante se le preguntó por cómo tenían pensado marcar a Cristian Pellerano, la figura de Independiente del Valle ante Colón en la final y afirmó: "Dependía de la zona donde jugara Pellerano lo íbamos a salir a presionar. Christian es más importante que yo por afuera, es mejor en el mano a mano, somos distintos. Pero capaz que ese día jugaba yo y perdíamos 4-0, lo pienso por ese lado"

En cuanto a los inconvenientes que le ocasionó la lesión, Aliendro afirmó: "Se me desprendió un tendón del aductor, encima era la pierna derecha con la cual pateo y doy los pasos. También me quise apurar y se agravó la lesión, los médicos me decían que no entrene, que me prepare bien para la pretemporada, pero uno es cabeza dura, ansioso y tenía ganas de estar en los dos últimos partidos del año, encima Pablo (Lavallén) estaba en la cuerda floja. El equipo no estaba pasando un buen momento, quería estar, aunque sea en el banco. Gracias a Dios nunca había tenido una lesión importante, en 2016 me había desgarrado en el aductor izquierdo, pero me recuperé a los 20 días".

Además, reveló donde más le gusta jugar y Aliendro afirmó: "Me siento cómodo de interno, no soy un enganche característico, ya que esa clase de jugadores tiene más pase gol, a mí me gusta moverme por el centro de la cancha, pero no me siento un asistidor. Jugando con un doble cinco, que sea de marca, y yo más suelto me gusta más. También jugué como cinco de marca, pero me siento más cómodo como interno".

En otra parte de la charla se le preguntó por un balance en Colón y Aliendro dijo: "Lo veo positivo, los primeros seis meses fueron buenos tras haber llegado a la final. Luego no se nos dieron las cosas, tengo mucho para dar, a eso lo tengo claro, no tuve la continuidad que venía teniendo por la lesión que sufrí, la cual nunca había tenido. Tengo muchas ganas de seguir progresando en el club".

En tanto que sobre los motivos por los cuales Colón cambió tanto de Osella a Domínguez, Aliendro respondió: "No sabría explicarlo, es raro. Con Diego tuvimos varias chances y no las metimos, había partidos donde merecimos ganar y no pudimos. Eduardo llegó, en cinco días armó el equipo y encontramos los goles que no habíamos conseguido antes".

Por último, se refirió a la incertidumbre sobre el regreso del fútbol y Pini reveló: "Hablo con los chicos, también con el cuerpo técnico pero no sabemos nada ya que en general no se sabe nada, cómo será el torneo, cuándo volveremos, cómo entrenaremos, qué chicos continuarán. Yo quiero ya instalarme en Santa Fe, hablé con Eduardo (Domínguez) y con un dirigente que me estaban haciendo las gestiones para volver, estoy a la espera. Además, en Santa Fe está todo mucho más tranquilo, aunque sé que tendré que hacer la cuarentena".