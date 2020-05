Alonso: "Colón nos conmueve hasta robarnos el corazón"

En el día del 115 aniversario de Colón, el vicepresidente primero José Alonso dialogó con Radio Gol 96.7 y allí manifestó su pasión por el club y los motivos que lo llevaron a ser hincha del club. Además destacó los avances y las transformaciones que se produjeron desde la llegada de José Vignatti.

"Colón nos conmueve hasta robarnos el corazón, tiene una historia tan rica, tan emocionante y tan enorme. Me hice de Colón porque es genético, un tío me empezó a llevar de chiquito a la cancha. Como siempre decimos los hinchas, Colón te entra por el alma, transita por la sangre y te roba el corazón. Y esa pasión me fue llevando, soy un ferviente hincha sabalero, todos somos la gente, el club es la máxima expresión, es un amor tan profundo. Más allá de que ahora nos toca estar en el rol de dirigente", fueron las primeras reflexiones del vicepresidente rojinegro.

"Lo de Colón es para hacer un análisis sociólogico, porque la verdad que el amor que tiene la gente hacia el club es inigualable. En estos 115 años Colón se ha transformado en una gran institución, con un estadio envidiable y magnífico. Y un predio con nuevas obras que se están llevando adelante, que nos van a dar un gran salto de calidad", destacó Alonso.

En otro tramo de la charla indicó: "A partir de 1992 (asunción de José Vignatti) se inició una etapa muy importante en Colón donde cambió de manera singular la infraestructura del club, la renovación del estadio fue la piedra fundacional. Es el único estadio del fútbol argentino donde se puede ver el partido de manera clara y muy cómodo. Colón cada día va a sorprender más".

Consultado ya por el fútbol que se viene dijo: "Yo creo que suprimir los descensos le permite durante dos años y medio a los dirigentes reorganizar varias cuestiones. El análisis tiene varias aristas, no habrá descensos pero habrá promedios, por lo cual genera que las decisiones que se tomen no estén comprometidas con el tema del descenso".

Y por último se refirió al reclamo de Colón ante Conmebol "Iniciamos la gestión de manera correcta, recibimos una respuesta de la Unidad Disciplinaria a la cual Colón apeló. En coincidencia con eso hubo algunos problemas con la Federación Ecuatoriana de Fútbol y eso hace que Colón tenga esperanza de encontrar una solución en función de lo que uno cree que es correcto".