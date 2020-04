Así trabaja Federico Lértora para el regreso del fútbol

View this post on Instagram

Ningún parar @fedelertora sigue entrenando a pesar de la cuarentena. El jugador de Colón se prepara al igual que sus compañeros para cuando vuelva el fútbol ⚽ ¿Vos, te seguís moviendo en tu casa? Hacé como Fede y mantenete activo #YoEntrenoEnCasa #QuedateEnCasa #GrupoPROF #ProfART @grupoprof