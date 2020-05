Chevantón: "Me identifiqué mucho con Colón y sus hinchas"

Apenas una temporada jugó Javier Chevantón con la camiseta de Colón, (2011/2012) sin embargo los hinchas lo recuerdan con gran cariño, dada su extrovertida personalidad y sus condiciones técnicas. Si bien los hinchas lo insultaron luego de lesionarse dos veces de manera consecutiva, finalmente le reconocieron sus cualidades y por ello terminó siendo aceptado.

Está claro que Chevantón fue un jugador de gran categoría, que militó en el fútbol italiano, español y francés, además de formar parte del seleccionado uruguayo. Una gran trayectoria en Europa, por lo cual cuando surgió la chance de traerlo a Colón la expectativa fue muy grande.

Sin embargo, llegaba precedido de falta de fútbol como consecuencia de algunas lesiones y precisamente esa inactividad le terminó jugando una mala pasada. Los números en Colón son buenos, si se tiene en cuenta que jugó 16 partidos y marcó seis goles. Pero está claro que se esperaba más y ante otra lesión terminó rescindiendo el contrato.

En diálogo con el Instagram de SOL 91.5, el delantero uruguayo repasó su paso por Colón, manifestó sentirse identificado con el club y con la gente, pero además criticó al expresidente Germán Lerche. A su vez que detalló la forma en que se dio su salida de la institución rojinegra.

"Es verdad que no estuve mucho tiempo, pero me identifiqué mucho con el club y con los hinchas. Al día de hoy siempre los recuerdo a través de las redes sociales.Tengo el mejor recuerdo de la gente de Colón, compañeros, empleados del club, del predio y de la gente, me llevé lo mejor”, aseguró Cheva.

Recordando cómo se produjo su llegada a Colón expresó: "Tenía la chance de jugar en el Toronto de Canadá, porque en Lecce no iba a renovar, y me llamo el Bola Lima y me preguntó si no tenías ganas de jugar en Colón. Le dije que sí y al tiempo me llamó el presidente Lerche y acordamos todo en poco tiempo.Cuando surgió la posibilidad yo estaba en la playa, no estaba entrenando, y sabía que me iba a llevar un tiempo".

La Carrera de Chevanton en Colón

Justamente de las lesiones que lo afectaron contó: "Había hecho un buen primer tiempo en el partido con All Boys (debutó ese día) y cuando en el vestuario Mario (Sciacqua) me dice que me iba a sacar le dije que no. Y me terminé lesionando en el segundo tiempo. Después de lesionarme contra All Boys, me fui a Uruguay para recuperarme e intentar llegar al Clásico, pero fue imposible. Volví contra Estudiantes y otra vez me lesioné. Recuerdo los insultos y la bronca de la gente. En ese momento pensé en irme”.

Fue en ese momento que tuvo una fuerte discusión con el entonces presidente Germán Lerche "Me pedía que salga a hablar. Él sabía cómo había llegado yo. Sentí que quería exponerme y le dije que si me tenía que ir, me iba. Ese día tuve un gran respaldo de mis compañeros, que se reunieron con el presidente en el vestuario y me bancaron a muerte, sino ese hubiese sido mi último partido en Colón. Lerche se portó muy mal conmigo".

Ya en el tramo final de la charla recordó sus últimos momentos en Colón como consecuencia de una grave lesión en el tendón de Aquiles "En los días previos había tenido alguna molestia, y el día del partido, en el desayuno, percibí que me iba a romper. Y pasó. Batistuta (manager) me dijo que quería que nos quedemos Prediger y yo, pero le dije que si bien tenía un año de contrato por delante, no me iba a quedar a robar la plata. Fui, hablé con el presidente y le dije que me pague hasta el último día y me iba. Y así fue”.