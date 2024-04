Colón expone su liderazgo en una dura visita a Deportivo Morón

El partido entre Deportivo Morón y Colón arrancará a las 21, se desarrollará en el estadio Nuevo Francisco Urbano, será controlado por Juan Pafundi, y se vivirá por UNO Santa Fe y la Radio de UNO, La Red Santa Fe (FM 106.3).

Así llegan Colón y Morón a este duelo de la Primera Nacional

Colón llega de darle vuelta el partido a Nueva Chicago en el Brigadier López, ya que arrancó perdiendo en el amanecer del segundo tiempo, y en una gran muestra de carácter y poder futbolístico lo terminó ganando con los tantos de Paolo Goltz e Ignacio Lago.

Colón Nueva Chicago Paolo Goltz.jpeg UNO Santa Fe | José Busiemi

En cuanto a lo futbolístico, Iván Delfino meterá mano en el equipo titular de Colón, ya que mandará a la cancha a Braian Guille en lugar de Tomás Sandoval, que ni siquiera viajó con la delegación. Quien regresó a la lista de citados fue Javier Toledo, mientras que Axel Rodríguez continúa con su recuperación.

En tanto que Deportivo Morón, que se encuentra a siete puntos de la línea de Colón, llega de empatar 1-1 un partido picante ante Almirante Brown, estadio Fragata Presidente Sarmiento.

LEER MÁS: Varias novedades en los citados de Colón para la exigente prueba ante Deportivo Morón

Por la Zona B también jugarán hoy: a las 15 Brown de Adrogué vs. Atlanta; a las 15.05 Temperley vs. Alte. Brown; a las 15.30 Almagro vs. Defensores Unidos; y 16 Gimnasia de Mendoza vs. Aldosivi.

Formaciones de Deportivo Morón y Colón

Deportivo Morón: Juan Rojas; Sebastián López, Julián Vitale, Agustín Gómez, Nicolás Henry; Gonzalo Berterame, Gastón González, Brian Machuca, Santiago Gabriel Sala; Ezequiel Rescaldani, Juan Olivares. DT: Fabián Nardozza.

Colón: Manuel Vicentini; Ezequiel Herrera, Hernán Lópes, Paolo Goltz y Facundo Castet; Sebastián Prediger y Nicolás Talpone; Federico Jourdan, Alexis Sabella e Ignacio Lago; y Braian Guille. DT: Iván Delfino.

Estadio: Nuevo Francisco Urbano.

Árbitro: Juan Pafundi.

Hora de inicio: 21.10.

Televisa: TyC Sports.