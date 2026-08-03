Del paso por Colón al ascenso con Estudiantes: el recorrido de Delfino antes de su regreso al Sabalero

El entrenador vuelve a Santa Fe con un antecedente positivo en el club y luego de haber conseguido el ascenso con Estudiantes de Río Cuarto. Su última experiencia en Primera División, sin embargo, terminó antes de tiempo por los malos resultados.

El regreso de Iván Delfino a Colón encuentra al entrenador con un recorrido reciente que fortalece su figura. Tras dejar el banco sabalero a mediados de 2024, el santafesino asumió en Estudiantes de Río Cuarto, donde logró el gran objetivo de devolver al club cordobés a la Primera División. Ese antecedente fue uno de los aspectos que más valoró la dirigencia rojinegra al momento de definir al reemplazante de Ezequiel Medrán.

Delfino vuelve a una institución que conoce y donde dejó números que, más allá de no haber conseguido el ascenso, fueron competitivos durante gran parte de su ciclo.

Una campaña que ilusionó, pero terminó antes de tiempo en Colón

El primer ciclo de Delfino en Colón comenzó a principios de 2024, con el desafío de devolver rápidamente al equipo a la Liga Profesional tras el descenso.

En total dirigió 27 partidos oficiales, con un saldo de: 13 victorias, 7 empates, 7 derrotas, 46 puntos sobre 81 posibles, Promedio de 1,70 puntos por partido y efectividad del 56,8%.

Durante buena parte del torneo, Colón fue protagonista de la Zona B de la Primera Nacional y llegó a ocupar los primeros puestos. En ese recorrido consiguió victorias resonantes como el 4-0 sobre Patronato, el 4-0 frente a Brown de Adrogué, el 2-0 ante Deportivo Morón como visitante y el 3-0 sobre Estudiantes de Río Cuarto.

También avanzó una ronda en la Copa Argentina, eliminando a Los Andes antes de quedar en el camino frente a Talleres de Córdoba.

Sin embargo, una serie de resultados adversos en la segunda rueda, sumada a la pérdida del liderazgo, terminó precipitando su salida del club en agosto de 2024.

El renacer en Río Cuarto

Lejos de quedar golpeado por su salida de Santa Fe, Delfino encontró rápidamente una revancha en Estudiantes de Río Cuarto.

A comienzos de 2025 asumió la conducción del León y armó un equipo sólido, con una identidad marcada y muy competitivo durante toda la temporada.

En el campeonato de la Primera Nacional terminó consolidándose como uno de los protagonistas y luego realizó un Reducido casi perfecto.

En la fase decisiva eliminó sucesivamente a: Patronato (2-1); Gimnasia y Tiro (0-0 y 2-0); Estudiantes de Caseros (0-1 y 1-0) y Deportivo Madryn en la final (2-0 y 1-1).

De esa manera consiguió el ascenso a la Liga Profesional, uno de los mayores logros deportivos en la historia del club cordobés.

Una experiencia corta en Primera División

El premio por el ascenso fue dirigir a Estudiantes en la máxima categoría durante el Torneo Apertura 2026.

Sin embargo, el salto de categoría resultó mucho más complejo de lo esperado.

En las primeras diez fechas el equipo apenas pudo conseguir: 1 victoria, 1 empate y 7 derrotas.

La única alegría llegó con el triunfo por 2-0 sobre Huracán, mientras que sufrió caídas ante Tigre, Banfield, Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán, San Lorenzo, Sarmiento y Belgrano.

La campaña terminó con 4 puntos sobre 27 posibles, lo que derivó en su salida del club cordobés antes de finalizar el torneo.

Números que respaldan su regreso

Sumando sus dos últimas experiencias, Delfino llega nuevamente a Colón con un total de 77 partidos dirigidos entre el Sabalero y Estudiantes de Río Cuarto.

Los números reflejan un entrenador que consiguió resultados importantes en la Primera Nacional y que supo coronar ese trabajo con un ascenso.

* En Colón (2024): 27 partidos, 13 triunfos, 7 empates y 7 derrotas, con 1,70 puntos por encuentro.

* En Estudiantes de Río Cuarto (2025-2026): 50 partidos, 22 victorias, 12 empates y 16 derrotas, con 1,56 puntos de promedio.

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Ese recorrido, sumado al conocimiento que tiene de la institución y de la categoría, fue determinante para que la dirigencia rojinegra volviera a confiar en él. Ahora tendrá una nueva oportunidad para intentar completar la misión que quedó inconclusa en su primer ciclo: devolver a Colón a la Liga Profesional.