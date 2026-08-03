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Colón tiene agenda confirmada para los próximos dos partidos como local

Este lunes quedó definido el cronograma con días y horarios de los partidos que Colón afrontará en el estadio Brigadier López

Ovación

Por Ovación

3 de agosto 2026 · 21:58hs
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Colón jugará como local los próximos domingos en el horario de las 15.30.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón jugará como local los próximos domingos en el horario de las 15.30.

Luego del empate ante Acassuso, Colón tiene por delante dos partidos consecutivos en condición de local. Y este lunes se terminó de confirmar el cronograma con días y horarios, para los encuentros ante San Telmo y Patronato.

Colón juega de local dos partidos seguidos

Así las cosas, el debut de Iván Delfino como DT sabalero será este domingo desde las 15.30, cuando por la 24° fecha Colón reciba a San Telmo en el estadio Brigadier López.

Mientras que por la 25° jornada, el elenco rojinegro volverá a ser local y jugará ante Patronato, en el denominado clásico interzonal, el domingo 16 a partir de las 15.30.

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Está claro que se trata de una buena oportunidad para que el equipo revierta la imagen de los últimos tres encuentros y pueda hilvanar un par de triunfos que lo acerquen a los equipos que están arriba en la tabla.

Recordando que luego de los dos encuentros mencionados, el Sabalero volverá a jugar como visitante, frente a San Miguel, con fecha y horario a confirmar.

Colón partidos local
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