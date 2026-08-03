Habló la mamá de Micaela Albornoz: "Estamos felices de saber que está viva, que está bien"

La familia recibió cerca de las 16 la noticia de que la joven desaparecida estaba en el Consulado Argentino en Florianópolis, con intenciones de ir hasta San Pablo

"Estoy súper feliz, está sana y salva", fueron las palabras que eligió Claudia para describir el estado de salud de Micaela Albornoz , su hija de 32 años que tras más de 40 días de búsqueda finalmente fue hallada este lunes en Brasil .

Según contó la mujer, la familia se hizo presente este mediodía en la sede local de Gobernación para preguntar por avances en las investigaciones. La última pista la ubicaban en Misiones . Pero al regresar, cerca de las 16, recibieron el llamado de la abogada (Daniela Morales) desde Córdoba que les contaba la noticia: encontraron a Micaela en Brasil .

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Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial confirmaron que la mujer —desaparecida desde el 24 de junio pasado de su casa de barrio Tablada— fue identificada cuando ingresó por sus propios medios al Consulado Argentino en Florianópolis. Allí llegó pidiendo ayuda para llegar a San Pablo, presentando el DNI de su vecina, que era rastreado por Ministerio de Justicia y Seguridad.

Los hermanos confirmaron por imágenes que era Micaela la mujer aparecida en Brasil. "Estaba alimentándose y la vimos tranquila", dijo uno de sus hermanos, quien aguarda ahora novedades acerca de la repatriación de Micaela.

"Lo que pasamos estos 40 días fue un infierno, pero ya está. No va a ser hoy que la traigan", dijo Claudia.

De Rosario a Brasil

Micaela Albornoz faltaba de su hogar desde la mañana del 24 de junio, cuando se fue de su casa en Bécquer al 500 bis, en barrio Tablada, en la zona sur de Rosario. Al dar a conocer la búsqueda, el círculo cercano alertó que la mujer padecía problemas de salud mental y que había estado internada.

La familia reclamaba por su aparición y la fiscalía comenzó la búsqueda. A casi un mes de su desaparición, los investigadores detectaron movimientos de su cuenta bancaria en la capital de Córdoba, lo que redireccionó la búsqueda a dicha provincia. A raíz de esto, la provincia de Santa Fe ofreció una recompensa de 10 millones de pesos a quienes aporten datos para el hallazgo. Hasta que sobre finales de julio fue vista en Cañada Rosquín, en el oeste de Santa Fe. La mujer de 32 años fue vista por cámaras de vigilancia sobre la ruta 34. El último dato de Micaela Albornoz había sido publicado el 28 de julio cuando la mujer compró pasajes de colectivo con el DNI de una vecina. El destino era Santiago del Estero. Pero la última pista la ubicaban en Misiones. Sin embargo hoy se presentó con el DNI falso en el Consulado Argentino en Florianópolis.

Con lágrimas en los ojos, Claudia resumió el sentir de la familia tras la noticia: "Estoy contenta, lo soñaba, estoy feliz porque encontraron a mi hija. Estoy angustiada pero por la felicidad de saber que está viva, que está bien, y quiero decirle que la amo y que tengo ansiedad de abrazarla".