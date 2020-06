Colón impulsa otro sorteo para los socios con cuota al día

La cuarentena por la pandemia del coronavirus está lejos de terminar en Argentina y, si bien Santa Fe es una isla en medio del pico, las precauciones están más firmes que nunca. Sin dudas es algo que golpea a todos. No solo emocional sino también económicamente y, pese a algunas flexibilizaciones, la lucha diaria sigue estando. La falta de recursos es lo que prima y por eso se hacen malabares para cumplir con todo. Los clubes sintieron los embates y por eso apelaron a algunas ideas para seguir manteniendo los ingresos. En este caso Colón preparó un sorteo para los socios con cuota al día.

Quizás al comienzo no llamó toda la atención que se pensaba. Más que nada porque no pasaba más de la entrega de una camiseta. Pero la dirigencia buscó seducir a la gente y presentó varios regalos, algunos de ellos de bastante consideración. Eso generó una inyección clave para intentar mantener el oxígeno en las arcas.

Se entregaron

- 3 camisetas oficiales.

- 7 camisetas Sudamericana 2018.

- 1 estadía en el hotel de Campo Colón.

- Pack de 60 latas de cerveza.

- 4 Palcos por dos partidos oficiales para socios.

- 4 Plateas oeste por dos partidos para socios.

- 4 Plateas este por dos partidos para socios.

Una vez concretado esto, la idea era no conformarse e insistir para cuidar la inversión de los socios, a quienes no les resulta fácil de afrontar sabiendo que todavía no hay certezas de cuándo volverá el fútbol. Es por ello que en las últimas horas renovó las expectativas en las redes sociales al exponer un nuevo sorteo, que pronto se dará a conocer la fecha. El requisito: estar al día con el abono de junio o posterior. Colón quiere cuidar a sus socios en tiempos de una lucha colectiva contra un enemigo invisible.