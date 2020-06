Los contratos "pesados" que Colón buscaría reducir

En sus últimas declaraciones, el presidente de Colón, José Vignatti, apuntó que la meta era reducir algunos contratos en un 50% para afrontar la crisis económica que se disparó con la cuarentena de la pandemia del coronavirus. A eso hay que agregarle la incertidumbre que reina respecto a la vuelta del fútbol, máxime si se tiene en cuenta que los contagios crecieron en Buenos Aires siendo muy factible retroceder de fase. En consecuencia, habría más meses cumplir y los jugadores saben que deberán someterse a ajustes, pese a que en ciertos casos no se dará una total predisposición.

El próximo 30 de junio finalizan varios contratos y el deseo es renovar algunos, pero el escenario no es tan sencillo si se tiene en cuenta que los recursos no son tantos. Por eso las primeras propuestas no colmaron las expectativas y en lugar de acercarse las partes se distancian. Aunque todavía quedan más charlas pendientes. Esto atendiendo a que los futbolistas también saben que se viene un panorama complejo respecto a ofertas laborales y la meta también pasa por asegurarse el lugar, pero no a cualquier precio.

Es así como la dirigencia de Colón ya habría comenzado el operativo reducción de algunos de los vínculos más altos. Era algo que se veía venir y será cuestión de conocer cuáles serán las respuestas. La quita de los descensos saca presión deportiva, pero la carencia de dinero en la tesorería demanda de recortes.

Lucas Viatri.jpg Lucas Viatri es uno de los jugadores con uno de los contratos más altos en Colón

Los apuntados serían: Luis Rodríguez, Lucas Viatri, los uruguayos Leonardo Burián y Rafael García, el colombiano Wilson Morelo y Brian Fernández. Los contratos de los delanteros son de los más cuantiosos y, sabiendo que tienen un tiempo más de vigencia, las charlas se darían de un momento a otro si es que ya no se dieron.

Leonardo Burián.jpg Leonardo Burián es otro de los jugadores con quien la dirigencia de Colón buscaría renegociar. UNO Santa Fe / José Busiemi

Después era de esperarse lo de los extranjeros por la suba del dólar, no solo en la cotización oficial sino también en blue. ¡Pero ojo! Esto podría deparar en cortocircuitos y salidas inesperadas, ya que tocar el tema económico no suele ser sencillo. Una tarea titánica para los pones sabaleros, que precisan pensar en equilibrar las finanzas.

En Colón se están abordando varios frentes, siempre bajo el seguimiento del entrenador Eduardo Domínguez, que va pergeñando al modelo pos cuarentena. Pero depende del saldo de todas las negociaciones, que por ahora no pintan para nada halagüeñas. Los ejemplos son Matías Fritzler y Gabriel Esparza, que se plantaron en no acetar las condiciones iniciales. Se viven horas cruciales en el mundo Colón y por eso las noticias se darán en todo momento.