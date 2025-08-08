Uno Santa Fe | Colón | Colón

Minella espera por el Pulga Rodríguez y Bernardi en Colón

Martín Minella esperará hasta último momento al Pulga Rodríguez y a Christian Bernardi, quienes tienen muchas chances de ser titulares en Colón.

8 de agosto 2025 · 09:50hs
Colón atraviesa un momento crítico en la Primera Nacional. Tras las derrotas consecutivas ante Gimnasia de Mendoza en el Brigadier López y frente a Gimnasia de Jujuy como visitante, el equipo quedó relegado en la tabla de posiciones de la Zona B.

Con 27 puntos en juego, los santafesinos están a 12 de Estudiantes de Buenos Aires, el último en zona de Reducido, por lo que la clasificación parece hoy una misión casi imposible.

Minella metió mano en Colón

Este domingo, desde las 16, el Sabalero recibirá a Agropecuario en el Brigadier López por la fecha 27, en un duelo que se presenta como una oportunidad para cortar la racha y recuperar algo de aire en el tramo final del torneo.

En la práctica de este jueves, el entrenador introdujo modificaciones respecto del último partido. Gonzalo Soto ingresó por Zahir Ibarra y Facundo Castet por Conrado Ibarra, los mismos cambios que se habían dado en el entretiempo ante Gimnasia de Jujuy. Además, Lautaro Gaitán reemplazó a Nicolás Tapone, y José Barreto ocupó el lugar de Luis Miguel Rodríguez.

Los dos pesos pesados que recuperaría Minella

El Pulga Rodríguez trabajó de manera diferenciada, pero todo indica que llegaría en condiciones para el choque ante el Sojero. Otro que volvió a tener minutos de fútbol fue Christian Bernardi, quien podría ser titular en lugar de Ignacio Lago si recibe el alta médica.

Con este panorama, el probable once de Colón sería: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Nicolás Thaller, Gonzalo Soto y Facundo Castet; Federico Jourdan, Zahir Yunis, Lautaro Gaitán y Christian Bernardi; Luis Miguel Rodríguez y Emmanuel Gigliotti.

La obligación es clara: ganar para cortar la sequía y, aunque el objetivo del Reducido se vea lejano, mantener viva la ilusión. Agropecuario llega como un rival siempre complicado, pero en el Brigadier López la consigna de Colón será una sola: dejar atrás la malaria y reencontrarse con su gente desde el triunfo.

