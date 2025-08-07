Uno Santa Fe | Colón | Colón

Minella le respondió a Díaz en Colón: "El respeto y los valores los deben tener todos"

Además de referirse al partido ante Agropecuario, el DT de Colón, Martín Minella, le respondió a Marcos Díaz y enfatizó que "no hay vuelta atrás en la decisión"

7 de agosto 2025 · 19:13hs
En la antesala de un partido clave ante Agropecuario, el técnico de Colón, el DT Martín Minella no esquivó el tema y se refirió a las declaraciones de Marcos Díaz, quien lo criticó públicamente por ser excluido del plantel. También, dio detalles de la probable formación.

“No entiendo por qué salió a decir eso”, expresó luego de la práctica de este jueves en el Brigadier López. "No lo hablamos con el plantel al tema. Lo considero inoportuno y no le encuentro sentido en este momento, donde hay que dejar los egos de lado. Me genera tristeza en lo personal, pero cada uno sabe lo que hace".

Minella aseguró haber dialogado cada tema con los referentes puertas adentro: "A todos les digo lo que pienso y con Marcos no fue la excepción. El respeto y los valores los tienen que tener todos. Del más grande al más chico".

Minella dijo que

Minella dijo que "no hay marcha atrás" sobre la situación con Marcos Díaz en Colón.

Sobre su decisión, fue contundente: "No quiero hablar más del tema, pero una decisión del técnico no es un capricho, es algo deportivo. No tengo nada que reprochar. El plantel entiende la situación. Los que se matan por salir de esto, entienden la decisión. No hay vuelta atrás en la decisión".

Minella, sobre el plan en Colón para jugar ante Agropecuario

En cuanto a lo futbolístico, Minella ya comenzó a preparar el equipo que saldrá el domingo, a las 16, en el Brigadier López, por la 26ª fecha del Grupo B de la Primera Nacional. En el trabajo realizado en el estadio, el DT introdujo variantes en defensa: "Probamos un par de cosas, variantes defensivas y varios bloques de trabajo. Hay que encontrar equilibrio, pero está claro que algo hay que cambiar, porque el golpe fue muy duro en Jujuy".

En ofensiva, hay expectativa por el posible regreso de dos referentes: "Capaz que Pulga y Bernardi puedan llegar. Veremos si van de arranque o desde el banco. Están ahí, lo resolveremos en estos días". Finalmente, analizó al rival de turno: "Agropecuario Viene jugando con cinco atrás. Veremos qué hará y lo que propone".

