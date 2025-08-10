Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón busca un triunfo vital ante Agropecuario para sostener la ilusión

Colón buscará volver a la victoria ante Agropecuario para seguir soñando con el Reducido. Se jugará a las 16 en el Brigadier López.

Ovación

Por Ovación

10 de agosto 2025 · 08:45hs
Colón busca un triunfo vital ante Agropecuario para sostener la ilusión

Colón afrontará este domingo un partido clave en sus aspiraciones dentro de la Primera Nacional. Desde las 16, en el estadio Brigadier López, el Sabalero recibirá a Agropecuario por la fecha 26 de la Zona B, en un encuentro que será dirigido por Javier Delbarba.

Cómo llega Colón al duelo ante Agropecuario

El equipo de Martín Minella llega decimoquinto en la tabla, a 12 puntos de los puestos de Reducido y con 27 en juego. La empresa es difícil, casi milagrosa, pero la historia y el peso de la camiseta obligan a no bajar los brazos.

LEER MÁS: Mirá qué equipo titular tendría Colón para recibir a Agropecuario

Con 25 partidos disputados, Colón suma 25 unidades y se encuentra a 19 del líder, Gimnasia de Jujuy, con un promedio de gol que apenas alcanza los 0,8 por encuentro, uno de los puntos a mejorar de manera urgente.

Para este compromiso, y a la espera de la confirmación oficial, el Sabalero podría recuperar piezas importantes en defensa: Gonzalo Soto y Facundo Castet regresarían a la titularidad, relegando a Zahir y Conrado Ibarra.

En el mediocampo, Lautaro Gaitán mostró una buena evolución tras la lesión sufrida ante Central Norte y podría volver, lo que dejaría afuera a Nicolás Talpone.

Así llega Agropecuario al duelo ante el Sabalero

Agropecuario, en tanto, llega a Santa Fe con la mira puesta en acercarse a los puestos de vanguardia. El conjunto dirigido por Adrián Adrover se ubica décimo, a 14 puntos del líder, y cuenta con un promedio de gol de 1,12 por partido, cifra que lo respalda como un equipo de mayor poder ofensivo.

Sin pistas claras sobre la alineación, todo indica que repetirá gran parte del equipo que viene de igualar 0-0 frente a Temperley.

LEER MÁS: Colón y el fondo: ganó Talleres (RE) y empató Defensores Unidos

Colón necesita ganar para mantener encendida la llama de la ilusión. Un tropiezo podría dejarlo prácticamente sin chances, mientras que un triunfo sería un impulso clave para seguir soñando con un final de campeonato heroico.

Probables formaciones de Colón y Agropecuario

Colón: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Gonzalo Soto, Nicolás Thaller y Facundo Castet; Zahir Yunis y Lautaro Gaitán; Federico Jourdan, Luis Miguel Rodríguez e Ignacio Lago; Emmanuel Gigliotti. DT: Martín Minella.

Agropecuario: Juan Pablo Noce, Fernando Miranda, Facundo Sánchez, Juan Ignacio Sills, Milton Leyendeker, Rodrigo Mosqueira, Nicolás Sánchez, Milton Ramos, Alejandro Melo, Brian Blando, Alejandro Gagliardi. DT: Adrián Adrover.

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Adrián Delbarba.

Hora de inicio: 16.

TV: TyC Sports Play.

Colón Agropecuario Reducido
Noticias relacionadas
con un regreso importante, los concentrados de colon para enfrentar a agropecuario

Con un regreso importante, los concentrados de Colón para enfrentar a Agropecuario

colon y el fondo: gano talleres (re) y empato defensores unidos

Colón y el fondo: ganó Talleres (RE) y empató Defensores Unidos

colon le abrio las puertas del predio a la prensa local

Colón le abrió las puertas del predio a la prensa local

el doble objetivo que persigue colon en su vuelta al brigadier lopez

El doble objetivo que persigue Colón en su vuelta al Brigadier López

Lo último

Si Gisela Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia particular y con escasos antecedentes

Si Gisela Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia particular y con escasos antecedentes

Acuerdo Capital: dos de las cinco obras que se desarrollan en la ciudad de Santa Fe entran en su etapa final

Acuerdo Capital: dos de las cinco obras que se desarrollan en la ciudad de Santa Fe entran en su etapa final

Boca alcanzó la peor malaria de su historia con el empate ante Racing

Boca alcanzó la peor malaria de su historia con el empate ante Racing

Último Momento
Si Gisela Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia particular y con escasos antecedentes

Si Gisela Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia particular y con escasos antecedentes

Acuerdo Capital: dos de las cinco obras que se desarrollan en la ciudad de Santa Fe entran en su etapa final

Acuerdo Capital: dos de las cinco obras que se desarrollan en la ciudad de Santa Fe entran en su etapa final

Boca alcanzó la peor malaria de su historia con el empate ante Racing

Boca alcanzó la peor malaria de su historia con el empate ante Racing

Santa Fe Business Forum: las historias detrás del evento que abre mercados y potencia a las empresas santafesinas

Santa Fe Business Forum: las historias detrás del evento que abre mercados y potencia a las empresas santafesinas

Incertidumbre: sin Colapinto, se presentaron los pilotos de la F1 para 2026

Incertidumbre: sin Colapinto, se presentaron los pilotos de la F1 para 2026

Ovación
Unión solo espera la confirmación para jugar ante River en Mendoza por Copa Argentina

Unión solo espera la confirmación para jugar ante River en Mendoza por Copa Argentina

Banco sumó su tercera victoria y es uno de los puntero del Torneo Oficial

Banco sumó su tercera victoria y es uno de los puntero del Torneo Oficial

Santa Fe en damas y Metropolitana en caballeros se quedaron con el título en Tucumán

Santa Fe en damas y Metropolitana en caballeros se quedaron con el título en Tucumán

La Selección argentina hará una gira por Estados Unidos en octubre y enfrentará a México

La Selección argentina hará una gira por Estados Unidos en octubre y enfrentará a México

La eufórica reacción de Riquelme en Boca tras alcanzar la peor racha de su historia

La "eufórica" reacción de Riquelme en Boca tras alcanzar la peor racha de su historia

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música