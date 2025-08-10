Colón busca un triunfo vital ante Agropecuario para sostener la ilusión

Colón buscará volver a la victoria ante Agropecuario para seguir soñando con el Reducido. Se jugará a las 16 en el Brigadier López.

Colón afrontará este domingo un partido clave en sus aspiraciones dentro de la Primera Nacional. Desde las 16, en el estadio Brigadier López, el Sabalero recibirá a Agropecuario por la fecha 26 de la Zona B, en un encuentro que será dirigido por Javier Delbarba.

El equipo de Martín Minella llega decimoquinto en la tabla, a 12 puntos de los puestos de Reducido y con 27 en juego. La empresa es difícil, casi milagrosa, pero la historia y el peso de la camiseta obligan a no bajar los brazos.

LEER MÁS: Mirá qué equipo titular tendría Colón para recibir a Agropecuario

Con 25 partidos disputados, Colón suma 25 unidades y se encuentra a 19 del líder, Gimnasia de Jujuy, con un promedio de gol que apenas alcanza los 0,8 por encuentro, uno de los puntos a mejorar de manera urgente.

Para este compromiso, y a la espera de la confirmación oficial, el Sabalero podría recuperar piezas importantes en defensa: Gonzalo Soto y Facundo Castet regresarían a la titularidad, relegando a Zahir y Conrado Ibarra.

En el mediocampo, Lautaro Gaitán mostró una buena evolución tras la lesión sufrida ante Central Norte y podría volver, lo que dejaría afuera a Nicolás Talpone.

Así llega Agropecuario al duelo ante el Sabalero

Agropecuario, en tanto, llega a Santa Fe con la mira puesta en acercarse a los puestos de vanguardia. El conjunto dirigido por Adrián Adrover se ubica décimo, a 14 puntos del líder, y cuenta con un promedio de gol de 1,12 por partido, cifra que lo respalda como un equipo de mayor poder ofensivo.

Sin pistas claras sobre la alineación, todo indica que repetirá gran parte del equipo que viene de igualar 0-0 frente a Temperley.

LEER MÁS: Colón y el fondo: ganó Talleres (RE) y empató Defensores Unidos

Colón necesita ganar para mantener encendida la llama de la ilusión. Un tropiezo podría dejarlo prácticamente sin chances, mientras que un triunfo sería un impulso clave para seguir soñando con un final de campeonato heroico.

Probables formaciones de Colón y Agropecuario

Colón: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Gonzalo Soto, Nicolás Thaller y Facundo Castet; Zahir Yunis y Lautaro Gaitán; Federico Jourdan, Luis Miguel Rodríguez e Ignacio Lago; Emmanuel Gigliotti. DT: Martín Minella.

Agropecuario: Juan Pablo Noce, Fernando Miranda, Facundo Sánchez, Juan Ignacio Sills, Milton Leyendeker, Rodrigo Mosqueira, Nicolás Sánchez, Milton Ramos, Alejandro Melo, Brian Blando, Alejandro Gagliardi. DT: Adrián Adrover.

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Adrián Delbarba.

Hora de inicio: 16.

TV: TyC Sports Play.