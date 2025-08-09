Mirá qué equipo titular tendría Colón para recibir a Agropecuario

Colón trabajará por última vez antes de enfrentar a Agropecuario, con dudas que fue disipando Minella para darle forma al once titular

El entrenador de Colón , Martín Minella, fue llevando adelante diferentes pruebas en la semana, en procura de ratificar un once titular que vuelva al triunfo este domingo en el Brigadier López.

Si bien el propio orientador charló con los medios y ratificó que habrá modificaciones, en el día a día laboral había que esperar por varios futbolistas que arrastraban dolencias musculares.

Tres cambios en principio

Sin una oficialización y a la espera de la planilla oficial este domingo, el Sabalero ante el Sojero contaría en defensa con los regresos de Gonzalo Soto y Facundo Castet.

Si esto se plasma como sucedió en varios trabajos tácticos que dispuso Minella, quedarían relegados, tanto Zahir Ibarra como Conrado Ibarra.

LEER MÁS: El doble objetivo que persigue Colón en su vuelta al Brigadier López

Asimismo, mostró una buena evolución Lautaro Gaitán, lesionado en el partido ante Central Norte, quien retomaría su lugar en la mitad de la cancha. Si eso se plasma, el que saldría sería Nicolás Talpone.

El tentativo equipo rojinegro

Con lo expuesto anteriormente, Colón para recibir a Agropecuario formaría con: Tomás Giménez; Facundo Bettini, Gonzalo Soto, Nicolás Thaller, Facundo Castet; Zahir Yunis, Lautaro Gaitán; Federico Jourdan, Luis Miguel Rodríguez, Ignacio Lago; Emmanuel Gigliotti.