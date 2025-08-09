Con un regreso importante, los concentrados de Colón para enfrentar a Agropecuario

Colón brindó la lista de jugadores disponibles para recibir este domingo a Agropecuario de Carlos Casares, desde las 16 en Santa Fe. Entrá y fijate

Colón ya espera por un nuevo partido en condición de local, seguramente con una condición climática distinta al que afrontó hace un par de domingos atrás.

Llega al Brigadier López, Agropecuario de Carlos Casares, elenco que lleva 20 partidos sin poder ganar de manera oficial en condición de visitante. Para los rojinegros es una chance de tomar envión y dejar atrás dos duros reveses.

Con jugadores lesionados, más algunos que se fueron recuperando de diferentes dolencias musculares, el entrenador Martín Minella probó un equipo donde en definitiva habría, como mínimo, tres modificaciones.

Lo que está claro es que Luis Rodríguez volverá a ser titular, más el regreso de Christian Bernardi, que no viajó a Jujuy pero al menos ocuparía un lugar en el banco de relevos.

