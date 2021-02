Colón con un cambio confirmado y un interrogante

LEER MÁS: Colón busca estirar la racha con San Lorenzo en el historial

El que no estará a disposición para este encuentro es Rafael Delgado, quien no estuvo ante Central Córdoba porque no viajó teniendo en cuenta que podía ser transferido. En esta oportunidad, el defensor padece una contractura y por ese motivo quedó descartado.

Así las cosas, la probable formación de Colón para jugar ante San Lorenzo, estaría integrada por: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Paolo Goltz, Gonzalo Piovi o Facundo Mura; Eric Meza, Santiago Pierotti, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Gonzalo Escobar; Luis Rodríguez y Nicolás Leguizamón.