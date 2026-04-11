¿Colón preservará también a Matías Budiño para el duelo ante Morón?

El arquero de Colón, Matías Budiño, es baja Racing de Córdoba y no habría que descartar que su recuperación se extienda hasta después de Morón

En Colón primero es la salud 1y después el calendario. Por eso, el arquero Matías Budiño quedó al margen del choque de este domingo ante Racing de Córdoba y, lejos de ser una ausencia puntual, su regreso ya entra en zona de cautela.

El arquero arrastra un golpe en la zona renal, una lesión que, por su sensibilidad, obliga a extremar cuidados. En las últimas horas fue sometido a nuevos estudios para precisar el diagnóstico, pero más allá de los resultados, la hoja de ruta parece clara: reposo y cero apuro.

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El partido de este domingo por la fecha 9 de la Zona A de la Primera Nacional en Santa Fe, se jugará desde las 19, con arbitraje de Joaquín Gil. Sin embargo, puertas adentro ya miran más lejos que ese compromiso.

Matías Budiño Colón sigue la recuperación del arquero Matías Budiño.

¿Cuida a Budiño también ante Morón?

Porque aunque su evolución será seguida de cerca, en el cuerpo técnico que conduce Ezequiel Medrán no quieren forzar ningún escenario y eso abre una posibilidad concreta: que Budiño tampoco esté disponible para el cruce de la fecha 10 frente a Deportivo Morón.

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El mensaje es contundente: no importa cuándo vuelva, sino cómo vuelva. En un puesto tan sensible como el arco, en Colón prefieren perderlo un par de partidos antes que arriesgarlo a una recaída. Porque a veces, la mejor jugada también es saber esperar.