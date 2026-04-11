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Final caliente entre Estudiantes y Unión con empujones, insultos e impotencia

Tras la derrota agónica ante Estudiantes, los jugadores de Unión protagonizaron un tenso cierre con reclamos y empujones en el campo. Video

Ovación

Por Ovación

11 de abril 2026 · 20:42hs
Final caliente entre Estudiantes y Unión con empujones, insultos e impotencia

Captura @SC_ESPN

La caída dolió por el resultado y también por cómo terminó todo. Unión perdió este sábado por 2-1 sobre la hora en La Plata ante Estudiantes y dejó escapar una oportunidad clave para seguir prendido en la pelea de arriba. Pero el golpe no quedó solo en lo futbolístico.

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Apenas sonó el pitazo final de Yael Falcón Pérez, el clima se volvió espeso. La frustración acumulada derivó en un cruce caliente dentro del campo, con recriminaciones y algunos empujones entre jugadores de ambos equipos.

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El foco de la bronca tatengue apuntó directamente a Eros Mancuso. Varios futbolistas fueron a buscarlo en medio del tumulto, generando un momento de máxima tensión que obligó a intervenir para evitar que la situación pasara a mayores.

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Incluso Matías Mansilla se sumó a los reclamos y le dijo de todo mientras el defensor del Pincha era retirado del campo. La escena reflejó el enojo generalizado por un partido que se escapó en el último suspiro. Se picó. Y fuerte. Porque cuando la bronca se mezcla con la sensación de injusticia, el final suele desbordarse. En Unión quedó claro: no solo dolió perder, dolió cómo.

El final caliente entre Estudiantes y Unión

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