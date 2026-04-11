Final caliente entre Estudiantes y Unión con empujones, insultos e impotencia

Tras la derrota agónica ante Estudiantes, los jugadores de Unión protagonizaron un tenso cierre con reclamos y empujones en el campo. Video

La caída dolió por el resultado y también por cómo terminó todo. Unión perdió este sábado por 2-1 sobre la hora en La Plata ante Estudiantes y dejó escapar una oportunidad clave para seguir prendido en la pelea de arriba. Pero el golpe no quedó solo en lo futbolístico.

Apenas sonó el pitazo final de Yael Falcón Pérez, el clima se volvió espeso. La frustración acumulada derivó en un cruce caliente dentro del campo, con recriminaciones y algunos empujones entre jugadores de ambos equipos.

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en la derrota ante Estudiantes

El foco de la bronca tatengue apuntó directamente a Eros Mancuso. Varios futbolistas fueron a buscarlo en medio del tumulto, generando un momento de máxima tensión que obligó a intervenir para evitar que la situación pasara a mayores.

• LEER MÁS: Madelón, sin rodeos en Unión: "No había que equivocarse y tuvimos un desacople"

Incluso Matías Mansilla se sumó a los reclamos y le dijo de todo mientras el defensor del Pincha era retirado del campo. La escena reflejó el enojo generalizado por un partido que se escapó en el último suspiro. Se picó. Y fuerte. Porque cuando la bronca se mezcla con la sensación de injusticia, el final suele desbordarse. En Unión quedó claro: no solo dolió perder, dolió cómo.

El final caliente entre Estudiantes y Unión