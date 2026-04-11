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San Miguel doblegó a Morón y Colón puede ser único puntero si supera a Racing (C)

San Miguel se repuso del traspié en Santa Fe y superó de local a Morón 2-1 por la fecha 9 de la Primera Nacional. Ganaron San Telmo y Patronato. Mirá la tabla

Ovación

Por Ovación

11 de abril 2026 · 20:56hs
San Miguel doblegó a Morón y Colón puede ser único puntero si supera a Racing (C)

@Oficial_CASM

La fecha empezó a acomodarse para Colón. Este sábado, San Miguel reaccionó rápido tras su caída en Santa Fe y derrotó 2-1 como local a Deportivo Morón, en un resultado que mueve la parte alta de la tabla, por la fecha 9 de la zona A.

Con este triunfo, el Trueno Verde tomó momentáneamente la delantera, pero dejó servido el escenario para el Sabalero. Es que si el equipo santafesino logra imponerse este domingo ante Racing de Córdoba, podrá subirse a la cima en soledad de la Zona A de la Primera Nacional.

El contexto no es menor: Colón tendrá la oportunidad de hacerse fuerte en casa y dar un golpe que lo consolide como protagonista en el tramo inicial del campeonato.

En otros resultados de la jornada, San Telmo consiguió un respiro importante al vencer 2-0 a Godoy Cruz en la Isla Maciel, mientras que en la Zona B, Patronato dio la nota al imponerse 1-0 como visitante frente a Almagro, resultado que le permite salir del fondo.

Así está la tabla de la zona A de la Primera Nacional

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San Miguel Morón Primera Nacional
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