El Colón que preparó Ezequiel Medrán para jugar contra Racing de Córdoba

El DT Ezequiel Medrán no confirmó los 11 de Colón, pero habría solo una duda en el lateral izquierdo para recibir a Racing de Córdoba

A horas de un nuevo compromiso en el Brigadier López, Colón cerró su preparación con una certeza y un interrogante para enfrentar este domingo, desde las 19, a Racing de Córdoba , por la fecha 9 de la Zona A de la Primera Nacional, con arbitraje de Joaquín Gil.

Como es habitual, el entrenador Ezequiel Medrán optó por no confirmar la formación, aunque puertas adentro ya hay indicios claros. La ausencia de Matías Budiño en el arco será cubierta por Tomás Paredes, en sus primeros minutos en 2026, tras debutar en 2025. Vale recordar que en la previa extendió su contrato hasta diciembre de 2028.

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La principal incógnita aparece en el lateral izquierdo. Sin Leandro Allende, lesionado, el puesto se lo disputan Emanuel Beltrán —habitual lateral derecho— y Conrado Ibarra. Durante la semana, el DT probó variantes, aunque el uruguayo parece correr con una leve ventaja para meterse desde el arranque.

Emanuel Beltrán Emanuel Beltrán tiene chances de ser titular en Colón como lateral izquierdo. UNO Santa Fe | José Busiemi

En el resto del equipo no habría grandes sorpresas. La estructura se mantiene con nombres que vienen siendo habituales en la idea de Medrán, buscando solidez y continuidad en un momento clave del torneo.

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Los posibles 11 de Colón

Tomás Paredes; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Emanuel Beltrán o Conrado Ibarra; Federico Lértora y Matías Muñoz; Julián Marcioni, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; y Alan Bonansea.