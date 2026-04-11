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Unión puso al día al plantel y lleva calma en medio de un contexto complejo

La dirigencia de Unión completó el pago del sueldo de febrero al plantel y cuerpo técnico, aunque aún quedan compromisos pendientes en otras áreas

Ovación

Por Ovación

11 de abril 2026 · 16:57hs
Unión puso al día al plantel y lleva calma en medio de un contexto complejo

José Busiemi

En Unión llegó una señal de alivio puertas adentro. Luego de días de versiones y cierta inquietud, la dirigencia logró ponerse al día con el plantel profesional al completar el sueldo de febrero, en la previa del cotejo en La Plata frente a Estudiantes.

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El propio presidente, Luis Spahn, había intentado bajar el tono en las últimas horas al asegurar que se había generado “mucho ruido ” en torno al tema. Sin embargo, lo concreto es que en las últimas horas, por lo que pudo saber unosantafe, se regularizó la situación salarial, un gesto que aporta tranquilidad en el día a día del equipo y del cuerpo técnico.

Unión acomoda varios frentes económicos

Más allá de esta resolución, el panorama institucional aún presenta desafíos. Existen compromisos pendientes en otras disciplinas, como el básquet que compite en la Liga Nacional de Básquet y el fútbol femenino de Primera División de AFA, que también aguardan por soluciones en el corto plazo.

Luis Spahn

Desde la dirigencia reconocen el contexto económico complejo que atraviesa el club, aunque remarcan la intención de ir ordenando cada frente de manera progresiva.

Por ahora, el primer paso ya está dado y en un momento donde cada detalle suma, haber cumplido con el plantel profesional representa algo más que un pago: es un mensaje de respaldo en medio de la exigencia.

Unión sueldo Luis Spahn
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