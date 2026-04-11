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Con polémica, Boca empató con Independiente en la previa del Superclásico

Boca, con un penal polémico, empató 1-1 con Independiente, en condición de local, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Apertura

11 de abril 2026 · 22:08hs
Con polémica, Boca empató con Independiente en la previa del Superclásico

Boca, con un penal polémico, empató 1-1 con Independiente, en condición de local, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Apertura. En el estadio La Bombonera, el uruguayo Matías Abaldo abrió el marcador a los 9 minutos de juego mientras que Milton Giménez lo empató a los 48 minutos.

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda se mantiene en el tercer puesto de la Zona A con 22 puntos. En la próxima fecha, el Xeneize visitará el estadio Monumental para enfrentar a River, desde las 17 del domingo, en el Superclásico del fútbol argentino.

Por su parte, el equipo de Gustavo Quinteros escaló a la quinta posición de la Zona A con 19 puntos. En la próxima fecha, el Rojo recibirá a Defensa y Justicia, desde las 19.40 del sábado en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

El resumen de Boca e Independiente

Embed - ABALDO METIÓ UN GOLAZO Y GIMÉNEZ IGUALÓ EL CLÁSICO PARA BOCA | Boca 1-1 Independiente | RESUMEN
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