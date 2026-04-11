Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón y una alarma que no se apaga: las constantes lesiones musculares vuelven a golpear

Colón arrastra un problema que ya preocupa: cinco desgarros en apenas siete fechas, pese haber nueva preparación y una pretemporada acorde

Ovación

Por Ovación

11 de abril 2026 · 11:36hs
Colón y una alarma que no se apaga: las constantes lesiones musculares vuelven a golpear

UNO Santa Fe | José Busiemi

En Colón hay un tema que empieza a hacer ruido fuerte en este arranque de temporada: las lesiones musculares. Lo que en 2025 fue un dolor de cabeza constante, lejos de solucionarse, parece repetirse con la misma intensidad, lo que llama mucho la atención.

• LEER MÁS: Colón informó que las restricciones solo serán en la tribuna norte para el duelo ante Racing (C)

La última señal de alerta llegó en la previa del duelo de este domingo ante Racing de Córdoba por la fecha 9 de la zona A de la Primera Nacional. Leandro Allende quedó descartado por un nuevo desgarro, el segundo en lo que va del torneo. Una baja que no solo complica lo inmediato, sino que vuelve a encender las dudas puertas adentro.

• LEER MÁS: Peverengo ratificó la sanción a Colón y no descartó revisarla: "Hubo una falla y se reconoce"

Ya van cinco desgarros este año en Colón

Pero el caso de Allende no es aislado. En apenas siete fechas, el plantel ya sufrió cinco desgarros: además del lateral (dos), también pasaron por la misma situación Conrado Ibarra, Matías Godoy y Julián Marcioni. Una seguidilla que empieza a marcar una tendencia preocupante.

Allende.jpg
Allende se desgarró por segunda vez en Colón.

Allende se desgarró por segunda vez en Colón.

Si bien desde el cuerpo técnico sostienen una metodología de trabajo basada en la intensidad, lo cierto es que la frecuencia de estas lesiones genera interrogantes. Más aún teniendo en cuenta que hubo cambios en la preparación física con la intención de dejar atrás este tipo de inconvenientes.

• LEER MÁS: Todo listo en Colón: así será el operativo y los controles para el duelo con Racing de Córdoba

Por ahora, las respuestas no aparecen y los números hablan por sí solos. En Colón, el problema no es nuevo y lo más inquietante es que tampoco parece estar resuelto.

Colón lesiones Leandro Allende
Noticias relacionadas
peverengo ratifico la sancion a colon y no descarto revisarla: hubo una falla y se reconoce

Peverengo ratificó la sanción a Colón y no descartó revisarla: "Hubo una falla y se reconoce"

todo listo en colon: asi sera el operativo y los controles para el duelo con racing de cordoba

Todo listo en Colón: así será el operativo y los controles para el duelo con Racing de Córdoba

medran probo con beltran de 3 en colon para jugar contra racing de cordoba

Medrán probó con Beltrán de 3 en Colón para jugar contra Racing de Córdoba

medran, sin rodeos en colon: tenemos que aprender a convivir con la exigencia

Medrán, sin rodeos en Colón: "Tenemos que aprender a convivir con la exigencia"

Lo último

Arsenal perdió y se le abre una posibilidad a Manchester City en la Premier League

Arsenal perdió y se le abre una posibilidad a Manchester City en la Premier League

Caso Loan: confirman la fecha de inicio para el juicio oral contra los siete acusados

Caso Loan: confirman la fecha de inicio para el juicio oral contra los siete acusados

Alcaraz despachó a Vacherot y jugará la final del Masters 1000 de Montecarlo ante Sinner

Alcaraz despachó a Vacherot y jugará la final del Masters 1000 de Montecarlo ante Sinner

Último Momento
Arsenal perdió y se le abre una posibilidad a Manchester City en la Premier League

Arsenal perdió y se le abre una posibilidad a Manchester City en la Premier League

Caso Loan: confirman la fecha de inicio para el juicio oral contra los siete acusados

Caso Loan: confirman la fecha de inicio para el juicio oral contra los siete acusados

Alcaraz despachó a Vacherot y jugará la final del Masters 1000 de Montecarlo ante Sinner

Alcaraz despachó a Vacherot y jugará la final del Masters 1000 de Montecarlo ante Sinner

San Cristóbal: la semana que viene se reanudarán las clases en la escuela del tiroteo

San Cristóbal: la semana que viene se reanudarán las clases en la escuela del tiroteo

Siete muertos por bombardeos israelíes en Gaza

Siete muertos por bombardeos israelíes en Gaza

Ovación
Una jornada emocionante con Capibaras y San Agustín XV en el Hipódromo de Rosario

Una jornada emocionante con Capibaras y San Agustín XV en el Hipódromo de Rosario

Tobías Reyes se mide con el filipino Miel Fajardo en la ciudad de Gálvez

Tobías Reyes se mide con el filipino Miel Fajardo en la ciudad de Gálvez

Unión y Progreso A se quedó con el clásico en el Apertura Promocional

Unión y Progreso A se quedó con el clásico en el Apertura Promocional

República, Alma y Rivadavia estiraron sus invictos en la Liga Próximo

República, Alma y Rivadavia estiraron sus invictos en la Liga Próximo

Arsenal perdió y se le abre una posibilidad a Manchester City en la Premier League

Arsenal perdió y se le abre una posibilidad a Manchester City en la Premier League

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe