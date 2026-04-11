Colón y una alarma que no se apaga: las constantes lesiones musculares vuelven a golpear

Colón arrastra un problema que ya preocupa: cinco desgarros en apenas siete fechas, pese haber nueva preparación y una pretemporada acorde

En Colón hay un tema que empieza a hacer ruido fuerte en este arranque de temporada: las lesiones musculares . Lo que en 2025 fue un dolor de cabeza constante, lejos de solucionarse, parece repetirse con la misma intensidad, lo que llama mucho la atención.

La última señal de alerta llegó en la previa del duelo de este domingo ante Racing de Córdoba por la fecha 9 de la zona A de la Primera Nacional. Leandro Allende quedó descartado por un nuevo desgarro, el segundo en lo que va del torneo. Una baja que no solo complica lo inmediato, sino que vuelve a encender las dudas puertas adentro.

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Ya van cinco desgarros este año en Colón

Pero el caso de Allende no es aislado. En apenas siete fechas, el plantel ya sufrió cinco desgarros: además del lateral (dos), también pasaron por la misma situación Conrado Ibarra, Matías Godoy y Julián Marcioni. Una seguidilla que empieza a marcar una tendencia preocupante.

Allende.jpg Allende se desgarró por segunda vez en Colón. UNO Santa Fe / José Busiemi

Si bien desde el cuerpo técnico sostienen una metodología de trabajo basada en la intensidad, lo cierto es que la frecuencia de estas lesiones genera interrogantes. Más aún teniendo en cuenta que hubo cambios en la preparación física con la intención de dejar atrás este tipo de inconvenientes.

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Por ahora, las respuestas no aparecen y los números hablan por sí solos. En Colón, el problema no es nuevo y lo más inquietante es que tampoco parece estar resuelto.