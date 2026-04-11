La bronca de Mauro Pittón en Unión: "Hicimos un gran esfuerzo y nos vamos sin nada"

El capitán de Unión, Mauro Pittón, lamentó la derrota ante Estudiantes y destacó el rendimiento, aunque remarcó la necesidad de "pulir detalles"

El golpe en La Plata todavía duele en Unión . Tras el 2-1 ante Estudiantes por la fecha 14 del Apertura, el capitán Mauro Pittón dejó en claro la sensación que dominaba al plantel: bronca por un partido que parecía al alcance. Sobre todo por cómo fue el final.

“Es una lástima, porque hicimos un gran esfuerzo y tuvimos un buen rendimiento. Esas jugadas desafortunadas nos dejan sin nada”, resumió, visiblemente golpeado por el resultado.

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El mediocampista valoró la actitud del equipo en un contexto exigente: “Nos duele, porque vamos a todas las canchas a competir. El grupo viene haciendo un esfuerzo grande y cuando no lo podemos plasmar, se siente. Da bronca, como ante Independiente, porque venimos jugando bien, aunque nos faltó fineza”.

image El capitán de Unión, Mauro Pittón, hizo su balance. Prensa Unión

La desazón del capitán de Unión

Lejos de dramatizar, Pittón pidió equilibrio en el análisis: “Hay que seguir como venimos, puliendo detalles. Cuando ganamos no éramos los mejores y ahora no somos los peores. Hay que mantener un equilibrio y confiar en eso”.

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Sobre el desarrollo del partido, fue sincero: “La sensación final duele, porque no sé si Estudiantes tenía merecido ganar. No nos generaron tanto, pero la imagen es la que queda. Para nosotros hicimos un buen partido”.

Pensando en lo que viene, el mensaje fue claro: “Esto sigue. Quedan tres fechas y jugamos contra rivales directos. Siempre queremos sumar de a tres, pero no siempre se puede. Ahora hay que pensar en Newell's”.

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Además, reafirmó la confianza en la idea del equipo: “Confiamos en la forma en la que jugamos y en cómo nos plantamos en cada partido. Durante la semana analizaremos al rival para ver cómo lastimarlo”.

El objetivo de llegar a los playoffs

Por último, dejó una reflexión que apunta al cierre del torneo: “Hay que sostener el trabajo día a día. Las derrotas opacan cosas, pero sabemos que el torneo es muy parejo. Se nos escaparon puntos importantes, pero quedan nueve en juego y ahí está el objetivo”.