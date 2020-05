Colón fue a buscar nuevamente a Eduardo Domínguez para intentar enderezar un barco que navegaba por las aguas del descenso. Un equipo que no levantaba cabeza y que hacía 10 partidos que no gana. Pese al panorama complejo, el DT se animó al desafío y aceptó la propuesta, tras su rara salida en su momento. Le bastaron un par de días para mentalizar a un plantel con la moral por el piso para quebrar la racha de 24 sin ganar fuera de Santa Fe y en una cancha complicada como la de Rosario Central. Después el fútbol se frenó por la cuarentena y le tocó quedarse en Santa Fe, lejos de su familia. Así y todo, el DT sabalero enfatizó en la necesidad de generar consciencia, a la vez que no le sorprenden a esta altura las determinaciones que se toman en AFA.

"Acá estamos, respetando la cuarentena Nos tocó quedarnos acá y estamos pasando como se puede. Siempre con la intención de prevenir. Hay que trabajar en la cabeza para tratar de afrontar esto de la mejor manera, en diálogo permanente con la familia. Sobre todo aquellos que pueden. A mi me toca estar a la distancia", reconoció el técnico en diálogo con Radio Cooperativa AM770.

Eduardo Domínguez 2.jpg El DT de Colón, Eduard Domínguez, se quedó haciendo la cuarentena en Santa Fe. Prensa Rosario Central

Siguiendo por el mismo hilo conductor, Eduardo Domínguez, reflexionó: "Estamos con la incertidumbre de saber cómo termina todo. El zoom está de moda, pero a veces no se tiene conexión. Así que los jugadores saben lo que tienen qué hacer; ser profesionales y estar preparados siempre. En este sentido, lo que buscamos para los chicos es que, de paso, aprendan del cuidado, la salud y estar listos. Más que nada, para que la cabeza no solo los lleve a una pantalla a ver películas, series o jugar a la play. Hay cosas más allá".

"Esto es nuevo para todos. No solo para los jugadores, sino para el presidente y los ciudadanos. Esta cuarentena es un golpe para cualquiera y la verdad es que cuesta estar encerrados, pero son cosas que deben respetarse para el bien de todos. Buscamos tener videollamadas una o dos veces a la semana con el plantel. Separamos el grupo en dos partes para que haya una mejor comunicación. Así vamos repartiendo y poniéndonos al día", acotó el Barba.

Eduardo Domínguez.jpg Eduardo Domínguez reconoció que el grupo se dividió en dos para un mejor seguimiento en Colón

Eso sí, Eduardo Domínguez no dudó en admitir que esta cuarentena por la pandemia del coronavirus dejará una marca en el fútbol argentino: "Creo que con esto la brecha con los equipos grandes se ampliará y será complicado sostener la economía en algunos clubes. Sabemos que será difícil de afrontar. Por suerte Argentina tiene jugadores de calidad y esperemos podamos saberlos utilizar. El jugador argentino es muy bueno, pero tampoco hay que decir que son los mejores, porque siempre se puede serlo".

Después el conductor de Colón se tomó un instante para referirse a las polémicas acciones de AFA: "Fue raro. Estamos lamentablemente acostumbrados a este tipo de decisiones. Tenemos que acatar y seguir. Lo lógico sería que no haya descensos hasta diciembre, pero no veo el impedimento para que no sea así el año que viene. No sé realmente por qué determinaron eso o en qué se basaron".

Eduardo Domínguez.jpg A diferencia del presidente Josñé Vignatti, Eduardo Domínguez piensa que debería haber descensos.

En el final, Eduado Domínguez no avizora una vuelta temprana a la actividad oficial: "Calculo que los entrenamientos se volverá de a grupos. Imagino que un mes se necesitará para acondicionar todo de buena manera y después para jugar. Pero no será pronto me parece".