Eduardo Lalo Vega podría volver a ser dirigente de Colón

En la previa al aniversario 115, el ex presidente y ex jugador del Club Atlético Colón, Eduardo Vega se refirió a varias cuestiones del mundo sabalero que en los últimos días fueron temas importantes.

"Colón ha sido algún sueño que he tenido de chico, que se me hizo realidad pero que nunca imaginé que se iba a se tan creible. Todas las etapas fueron lindas. La de jugador porque lo hice en primera división. En otras funciones las disfruté todas" expresó el doctor Eduardo Vega a Cadena 3 Santa Fe.

El ex presidente sabalero afirmó que "Colón es tan grande que el sufrimiento pasa rápido. Cuando vez la movilización de la gente, uno es capaz de cualquier cosa. Si uno tiene tristezas pasa, porque a Colón uno lo lleva en el corazón".

Lalo Vega destacó que "el salvataje fue brillante. Era la única salida. Sin eso, no podríamos ni haber participado directamente. Durante muchos años nos llamaban de otros clubes con problemas económicos para saber cómo habíamos hecho".

En declaraciones formuladas al programa radial La Central Deportiva, Vega comentó que "Godano nunca se aleja de la vida politica de Colón. Siempre estoy en contacto con él. Si llegara a presentare en las próximas elecciones yo podría colaborar. Hay muchos chicos de nuestra agrupación que son muy importantes y podrían ser útiles para alguna gestión".

Eduardo Lalo Vega

En otro pasaje de la entrevista opinó que "Osella aceptó dirigir en una situación incómoda y puso la cabeza". En cuanto a la final de la Sudamericana sostuvo que " Independiente del Valle era un equipo más fuerte. Pero cuando veías a la gente pensabas: "No podemos perder". Lamentablemente la gente no juega".

Sobre la venta de Alario, Vega confió que "En el medio de la negociación, Gallardo le dijo a Lucas Alario delante mío; ´vos sos el nueve titular mío´. Me hizo parir Godano con esa venta, pero tenía razón".

Víctor Francisco Godano

"¿Pozo dijo que yo me sentía el dueño del club? No escuché nada más descabellado en mi vida", respondió Lalo Vega. Sobre los dichos de Garcé y Pozo, señaló que "Es común que cuando están en el club no digan nada y después hablen". "Cuando Maxi Pellegrino estaba en Colón me dijo, que difícil es marcar a Lucas Alario, ese pibe tiene ganas de triunfar" contó Vega.

El 8 de mayo de 1993 Eduardo Lalo Vega ingresó desde el banco al campo de juego para impedir un gol de Rafaela luego de una insólita situación. Sobre este hecho, el dirigente sabalero describió que "Cuando hice lo de Rafaela, me cambié de ropa en el vestuario para que después no me reconozcan. Me terminaron dando cuatro días de arresto domiciliario".