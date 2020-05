La campaña de 2014 marcó una adrenalina inolvidable en Colón. Más que nada, porque arrancó el campeonato casi condenado al descenso y con todo en contra: lo sancionaron con la quita de tres puntos y la imposibilidad de incorporar. El único que pudo llegar fue Ezequiel Videla como reemplazo por un lesionado, algo que está estipulado por reglamento en la AFA; después el plantel lo integraron mayoría de pibes de las inferiores y los experimentados que se quedaron a pelearla. Así y todo, el esfuerzo no alcanzó pese a realizar una campaña memorable. Incluso fue el equipo que más tiempo fue puntero, pero estaba claro que la nafta era poca en el tanque. Justamente este 18 de mayo se cumplen seis años del emotivo 2-1 ante Olimpo en un Brigadier López repleto y donde Diego Osella quedó en la historia con una frase para la posteridad en caliente.

"No nos alcanza. Hicimos 30 puntos y no nos alcanza. ¡Que se hagan responsables lo que se tienen que hacer responsables de esto!", exclamó a la televisión instantes después de la victoria que le permitió a Colón forzar un partido desempate con Atlético de Rafaela para intentar lograr la permanencia.

"Se tienen que hacer responsables". Diego Osella. Fecha 19. Torneo Final 2014. FPT

Pero la bronca de Diego Osella no quedó solo en el campo de juego, sino que se trasladó a la conferencia de prensa. Ahí, fiel a si estilo enérgico y sin rodeos –algo que logró mitigar con el paso del tiempo, incluso en su corta campaña con escasos resultados positivos en este 2020– fue contundente: "La sensación que tuve después del gol (de Lucas Alario) fue de amargura, porque con 30 puntos no nos alcanzó. Por eso el desahogo de los chicos y personalmente, no olvidar a los soberbios y caraduras que llevaron a Colón a este momento. Porque la van a pagar. Con 30 puntos el equipo está en zona de copa y ahora tiene que ir a jugar un partido por el descenso".

Diego Osella.jpg Diego Osella destapó toda la bronca que tenía guardada luego de la victoria de Colón ante Olimpo en 2014. Archivo UNO Santa Fe

"No lo dije nunca, pero realmente estoy muy amargado. Pero no olvidar. Que se hagan responsables todos. ¡No se olviden de Germán Lerche!", cerró. ¡Mirá!