El Loco Gónzalez y Pedro Uliambre palpitan la final en Asunción

Fueron compañeros en aquel plantel de Colón que logró un ascenso histórico en 1995 luego de jugar 14 años en la segunda división del fútbol argentino. Por ello, Gabriel González y Pedro Uliambre forman parte de los mejores recuerdos de los hinchas sabaleros.

El Loco estuvo apenas un año en Santa Fe pero se convirtió en ídolo, sobre todo por sus inolvidables goles en los Clásicos. Mientras que Pedrito fue cuestionado de entrada, pero luego se consolidó al punto tal que marcó un tanto en el partido final ante San Martín de Tucumán y luego fue parte del equipo que jugó en Primera División clasificando a copas internacionales.

Ambos estarán presentes en la Olla para alentar al Sabalero en la final de la Copa Sudamericana. Y en la previa al cotejo más importante en la historia de Colón, dialogaron con UNO Santa Fe.

"Realmente me emociona recibirlo a Colón, estamos a media cuadra del hotel, está llegando la gente, alentando, gritando, disfrutando, eso no se ve todas la veces", arrancó expresando el Loco.

Y Uliambre, agregó: "Es una previa muy linda para nosotros que fuimos parte de la historia, agradecerle al Loco por todo lo que es, lo que dejó en Colón, yo inmensamente feliz porque me invitaron a venir, esperando este partido muy importante que ojalá se pueda dar el título".

Más adelante, Gabriel González reconoció: "Yo no tengo entrada, pero creo que algo voy a conseguir". En tanto, el chaqueño disparó: "Para mí era un compromiso con mis hijos, mi señora, estamos contentos, podemos venir a disfrutar, me marcó mucho Colón en mi etapa de jugador profesional".

Cuando UNO Santa Fe les preguntó si tienen ganas en este momento de volver el tiempo atrás para estar adentro de una cancha, el paraguayo disparó: "Yo me animo a jugar, tengo muchas ganas, hoy faltan creadores, se nace y no se hace, cambiaron algunas cosas pero me animo". Y Uliambre expresó: "Si el jugador es responsable, entrena y se alimenta bien, eso es la clave de un futbolista. Ahora estamos rengos y con panza, pero a los dos nos gustaría estar adentro".

Durante la entrevista, por intermedio de contactos que tiene en la organización, González no dudó en afirmar: "Al muchacho que está viniendo en bicicleta, yo jugué 20 años al fútbol y sé lo que es la pasión de un hincha. A esa persona yo le dono mi entrada. Estuve un año en Colón y la gente me demostró lo que es, por eso ahora hacen lo imposible para ver esta final".

Antes de la despedida para seguir compartiendo juntos estas horas en Paraguay, ambos coincidieron en decir: "Vamos a disfrutar mucho de estos días, porque este tipo de ocasiones no se da siempre".