El Pulga Rodríguez tomó una decisión crucial sobre su futuro

La llegada de Luis Rodríguez fue el gran golpe en el mercado de pases de verano que dio Colón. Es que el Pulga venía de ser uno de los mejores jugadores en la primera parte de la Superliga, donde también era goleador y su desembarco en el conjunto sabalero llenó de expectativas al hincha.

El Pulga fue el jugador más destacado que tuvo el Sabalero en la primera mitad del año, algo de lo poco para rescatar en una campaña que fue maquillada con las clasificaciones para la segunda fase de la Copa Argentina y a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Es que lo del conjunto rojinegro fue realmente muy pobre, debido a que terminó en la entepenúltima posición en la Superliga y fue eliminado dolorosamente en al primera fase de la Copa de la Superliga, tras perder una serie donde en la revancha ante Tigre ganaba por 2-0.

Al Pulga lo persiguieron las lesiones, pero así y todo le alcanzó para ser determinante con sus goles, sus asistencias y cumplió un rol fundamental en el último encuentro ante River Plate de Uruguay, para dar vuelta un resultado adverso en el Brigadier López y meter a Colón en los octavos de final, donde deberá toparse con Argentinos Juniors.

Y en este mercado de pases José Vignatti fue a la carga, con el aval de Pablo Lavallén, para contratar a Rodrigo Aliendro, quien fue socio del Pulga en Atlético Tucumán, e hizo un importante esfuerzo económico para que Colón pueda contar con uno de los volantes más destacados de las últimas temporadas.

Pero el mundo Colón se vio convulsionado cuando Monterrey apareció en el camino del Pulga, que habría hecho una oferta única e irrepetible, según manifestó su representante Roberto San Juan. Esto fue confirmado por Pablo Lavallén en conferencia de prensa.

Sin embargo, luego los dirigentes extraoficialmente informaron que el delantero, que no tiene cláusula de salida expresa, lo declararon intransferible, con lo cual se alejaron los rumores de una posible salida.

Pero este lunes el tucumano volvió a ser noticia por una nota que le brindó a La Mañana de LV12 de Tucumán, donde le dio crédito a los rumores de que Racing estaría interesado en contar con él para la próxima temporada.

"Me enteré por periodistas de Buenos Aires. Automáticamente pregunté y resulta que parece que hay algo, pero como no se puede decir nada en el fútbol hasta que no se da… Yo estoy tranquilo”, manifestó el Pulga.

Pero luego, destacó: "Anoche estuve hablando con el representante sobre esta situación, pero no está nada definido. Me dijo que vamos a estar hablando en la semana. Sería muy importante para uno que se dé una posibilidad así, en un club tan grande como es Racing. Sería mentirte decirte que uno no siente nada o le da la mío”.

En tanto que se supo que este fin de semana el delantero, que también tuvo un paso por Newell's, desechó una propuesta muy seductora de Nacional de Uruguay. Incluso desde su círculo íntimo se menciona que a pesar que le dio crédito y se mostró seducido por la chance de jugar en Racing, lo concreto es que se quedaría en Colón como mínimo hasta diciembre, algo que llenó de tranquilidad al hincha sabalero.