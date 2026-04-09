Colón cambia de arquero: Budiño está descartado y continúa en reposo

Matías Budiño estuvo internado para realizarse nuevos estudios. El arquero de Colón está descartado para el partido del domingo ante Racing de Córdoba

La situación de Matías Budiño genera preocupación en el mundo Colón . Y es que el arquero estuvo internado en las últimas horas para continuar sometiéndose a distintos estudios.

Está claro que el arquero quedó descartado para el partido ante Racing de Córdoba, pero se aguarda un parte médico para tener mayores certezas respecto a su cuadro de salud.

Budiño sufrió un golpe en el partido ante San Miguel que le produjo una hematoma en la zona de los riñones y la señal de alarma fue la orina oscura que derivó en la internación el sábado por la noche.

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Se le recomendó reposo absoluto y el miércoles Budiño volvió al sanatorio para realizarse otros estudios y quedó internado. Por lo cual, este jueves por la mañana recibió el alta y seguirá sin entrenar.

Así las cosas, se sabe que no podrá atajar contra Racing de Córdoba pero se espera información respecto a la manera en que continuará tratándose de este inconveniente de salud que sin dudas es para seguir de cerca.