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Reconocimiento a Estanislao López: el "Patriarca del Federalismo", a un paso de ser declarado Héroe Nacional

El Instituto Lopeciano, con el apoyo del intendente Juan Pablo Poletti y la senadora Carolina Losada, presentó el petitorio en el Congreso. El proyecto busca reconocer el rol clave del caudillo santafesino en la organización nacional y la soberanía argentina.

9 de abril 2026 · 20:25hs
Reconocimiento a Estanislao López: el Patriarca del Federalismo

Reconocimiento a Estanislao López: el "Patriarca del Federalismo", a un paso de ser declarado Héroe Nacional.

La figura del Brigadier General Estanislao López podría alcanzar finalmente el máximo reconocimiento histórico del país. En una jornada de fuerte impronta federal, se presentó formalmente en el Senado de la Nación un petitorio para declararlo Héroe Nacional, una iniciativa que busca saldar una deuda histórica con quien fuera el "Patriarca del Federalismo".

El proyecto, impulsado por el Instituto Lopeciano, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y ahora busca el impulso definitivo en la Cámara Alta con el apoyo de representantes santafesinos.

LEER MÁS: El Brigadier General Estanislao López está a un paso de ser héroe nacional: qué significa

El reconocimiento a Estanislao López no solo es un acto de justicia histórica para la provincia, sino un movimiento para poner en valor los cimientos del sistema federal argentino. La presentación oficial fue recibida por la senadora Carolina Losada, quien se comprometió a impulsar el tratamiento parlamentario de la iniciativa que ya transitó medio camino legislativo.

Fundamentos de una figura central

Ariel Fernández, presidente del Instituto Lopeciano, junto al intendente Juan Pablo Poletti, destacaron que López no fue solo un caudillo militar, sino un estadista con visión de futuro:

Arquitecto constitucional: su rol fue determinante en los pactos interprovinciales que sirvieron como antesala a la Constitución de 1853.

Defensor de la soberanía: Fernández subrayó que López ya manifestaba una férrea defensa sobre las Islas Malvinas en el siglo XIX.

Pionero en educación: se destacó su gestión en la promoción de la enseñanza pública, incluyendo una visión avanzada para la época sobre la formación de las mujeres.

Alcance del Proyecto

De convertirse en ley, la declaración de Héroe Nacional no quedará solo en el papel. El proyecto contempla:

Difusión educativa: acciones de reflexión y estudio sobre su vida y legado en todas las escuelas del país.

Proyección internacional: promover la figura de López fuera de las fronteras argentinas como referente del derecho institucional.

Consolidación de la identidad: reforzar el rol de Santa Fe como cuna de la organización nacional.

"Es un reconocimiento pendiente que impulsaremos con convicción en el Senado", afirmó Losada tras el encuentro. Por su parte, Poletti celebró la unión de esfuerzos para que el "Brigadier" ocupe el lugar que le corresponde en el panteón de los grandes próceres argentinos.

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