Paredes será titular y va por su momento en Colón: "Solo se vive una vez"

Ante la baja de Matías Budiño, Tomás Paredes se perfila como titular en Colón frente a Racing de Córdoba y dejó un mensaje que refleja su mentalidad

A veces, las oportunidades llegan sin aviso y, cuando aparecen, hay que estar listo. En Colón , ese momento parece haber llegado para Tomás Paredes . El arquero surgido de las inferiores se perfila para ser titular este domingo, desde las 19, cuando el Sabalero reciba a Racing de Córdoba .

La baja de Matías Budiño, con un tema en los riñones por un fuerte golpe, le abre la puerta a un desafío importante en un equipo que atraviesa un gran presente y pelea arriba.

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El mensaje de Tomás Paredes ante otra chance en Colón

En la previa, Paredes dejó una señal clara en sus redes sociales. Sin vueltas, sin discursos largos. Apenas una frase que dice mucho: “Solo se vive una vez”, acompañada por un corazón rojo y otro negro. Una declaración simple, pero cargada de intención.

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El mensaje no es casual. El joven arquero ya tuvo su debut en 2025, pero ahora afrontará sus primeros minutos en esta temporada, en un contexto distinto: con más responsabilidad, más competencia y con el equipo como protagonista del campeonato.

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Además, en la interna también ganó terreno. Todo indica que le sacó ventaja a Tomás Giménez en la consideración, consolidándose como la primera alternativa bajo los tres palos. El domingo no será un partido más. Será una prueba, una vidriera y, sobre todo, una oportunidad. Para Paredes, el momento es ahora y parece decidido a no dejarlo pasar.