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Colón pierde a Allende y rearma su defensa para recibir a Racing de Córdoba

Colón sufrió la baja sensible de Leandro Allende por un desgarro en la previa del duelo del domingo a las 19 en el Brigadier López. ¿Quién lo reemplazará?

Ovación

Por Ovación

10 de abril 2026 · 06:51hs
Colón pierde a Allende y rearma su defensa para recibir a Racing de Córdoba

UNO Santa Fe / José Busiemi

Colón no llega completo a un partido clave. El lateral izquierdo Leandro Allende, que había logrado afirmarse como titular con grandes rendimientos ante Patronato y San Miguel, sufrió una molestia muscular que encendió las alarmas.

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Los estudios médicos confirmaron lo peor: desgarro, lo que lo marginará del compromiso frente a Racing de Córdoba por la fecha 9 de la Zona A de la Primera Nacional.

La baja no es menor, ya que Allende venía en franco crecimiento y se había consolidado en el once inicial, aportando solidez defensiva y proyección por la banda.

Budiño tampoco estará: cambio obligado en el arco de Colón

A la ausencia de Allende se suma la de Matías Budiño, quien tampoco podrá ser de la partida tras sufrir un golpe en la zona renal.

Tomás Paredes
Tomás Paredes reemplazará al lesionado Matías Budiño, en otro cambio obligado de Colón ante Racing de Córdoba.

Tomás Paredes reemplazará al lesionado Matías Budiño, en otro cambio obligado de Colón ante Racing de Córdoba.

El arquero fue sometido a estudios que determinaron que no está en condiciones de jugar, por lo que su lugar será ocupado por Tomás Paredes, quien además llega con la confianza renovada tras extender su vínculo con el club hasta el 31 de diciembre de 2028.

Las opciones para reemplazar a Allende

El entrenador rojinegro deberá meter mano en la defensa, y el principal candidato a ocupar el lateral izquierdo es Facundo Castet, quien podría recuperar su lugar pese a no haber concentrado en los últimos dos encuentros.

Sin embargo, no es la única alternativa. También aparece Conrado Ibarra, que viene de superar un desgarro sufrido ante Acassuso, aunque su condición física será determinante.

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Más atrás en la consideración surge el uruguayo Lucas Beltrán, una variante con características diferentes y que, por el momento, corre desde atrás.

Un Colón puntero que busca sostener su lugar

Más allá de las bajas, Colón intentará hacerse fuerte en el Brigadier López para defender la cima de la Zona A, que comparte con Deportivo Morón.

El partido, que se jugará el domingo a las 19, contará con el arbitraje de Joaquín Gil y asoma como una nueva prueba de carácter para un equipo que quiere consolidarse como candidato.

De no mediar inconvenientes, el Sabalero formaría con Tomás Paredes; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet o Conrado Ibarra; Matías Muñoz, Federico Lértora e Ignacio Antonio; Julián Marcioni, Alan Bonansea e Ignacio Lago.

Colón Leandro Allende
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