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Pidieron levantar el secreto bancario de Adorni y citaron a declarar a otros cinco testigos

El fiscal Pollicita busca acceder a cuentas bancarias, plazos fijos, créditos, préstamos y consumos con tarjetas del jefe de Gabinete

9 de abril 2026 · 20:03hs
El fiscal federal Gerardo Pollicita.

Foto: Archivo / La Capital.

El fiscal federal Gerardo Pollicita.

El fiscal Gerardo Pollicita pidió levantar el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti, para avanzar con un análisis más detallado sobre sus situaciones patrimoniales y, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, citó a declarar a cinco nuevos testigos, entre ellos el hijo de una de las jubiladas que vendió el departamento del barrio porteño de Caballito.

La decisión de Pollicita sobre el secreto fiscal de Adorni apunta a acceder a cuentas bancarias, plazos fijos, créditos, préstamos, consumos con tarjetas y posibles vinculaciones con billeteras virtuales.

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Todo eso para poder cotejar mejor la evolución patrimonial del funcionario con los datos declarados ante los organismos de control y establecer así si hubo un enriquecimiento ilícito o no.

Más testigos citados

Por otro lado, la nueva tanda de citados a declarar que se dio a conocer son cinco, entre ellos Pablo Martín Feijoo, quien es amigo de Adorni e hijo de una de las jubiladas que fue dueña del departamento de Caballito, en la calle Miró, que luego adquirió el exvocero presidencial.

Su nombre surgió a partir del allanamiento que realizó la Policía Federal Argentina (PFA) en la inmobiliaria Rucci, que comercializó la propiedad, y se deberá presentar en los tribunales el 22 de abril próximo.

Se busca establecer cómo funcionó la operación inmobiliaria desde su origen, para esclarecer cómo llegó a manos de Adorni, ya que al parecer adquirió el departamento de Caballito pagando un adelanto de 30.000 dólares y otros 200.000 financiados a un año, sin interés.

Adorni Secreto bancario testigos jefe de gabinete
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