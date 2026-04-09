Colón llegará al duelo con Racing (C) como el segundo más goleador del torneo

Colón viene entonado y con una estadística que mete miedo en la previa del partido ante Racing de Córdoba de la fecha 9 de la Primera Nacional en Santa Fe

Hay equipos que crecen desde el orden y otros que lo hacen desde el golpe por golpe. Colón parece haber encontrado el equilibrio justo: firme atrás y cada vez más filoso adelante. Ezequiel Medrán cambió nombres y esquema dio en el clavo para meter quizás el mejor momento en la Primera Nacional .

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En la antesala del duelo del domingo, a las 19, en el Brigadier López, con arbitraje de Joaquín Gil, el Sabalero se presenta con números que respaldan su presente. Con 10 goles en apenas siete partidos, se ubica como el segundo equipo más goleador del torneo, apenas por detrás del otro líder, Deportivo Morón. A nivel general, comparte ese lugar con Gimnasia de Jujuy.

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Colón, entre los más goleadores

El dato no es menor: los tres tantos convertidos frente a San Miguel no solo sirvieron para sumar, sino también para consolidar una identidad que empieza a dar resultados. Un equipo que lastima cuando acelera y que, además, viene mostrando solidez defensiva.

Colón festejo Colón llegará en su momento más picante al duelo contra Racing de Córdoba. Prensa Colón

Claro que no todo es perfecto. La baja obligada de Matías Budiño obliga a reconfigurar el arco, en una de las pocas incógnitas que maneja Medrán. Pero más allá de ese ajuste, la base se mantiene y el funcionamiento invita al optimismo.

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El desafío que viene no será sencillo. Enfrente estará Racing de Córdoba, en un partido que puede medir realmente para qué está este Colón. Con gol, confianza y una idea cada vez más clara, el Sabalero quiere seguir marcando el ritmo.